Salah sắp rời Liverpool, bến đỗ tương lai dần lộ diện

Mohamed Salah sẽ là tâm điểm chú ý khi Liverpool đối đầu Man City trong trận đại chiến FA Cup hôm nay (18h30, 4/4), sau khi tiền đạo người Ai Cập xác nhận sẽ rời đội bóng vào cuối mùa giải.

Quyết định chia tay Anfield sau 9 năm gắn bó của Salah đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của anh. Hiện tại, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào bến đỗ tiếp theo của ngôi sao 33 tuổi, với Saudi Pro League nổi lên như một điểm đến tiềm năng.

Salah quyết định chia tay Liverpool dù mới gia hạn hợp đồng vào năm ngoái (Ảnh: Getty).

Theo các nguồn tin của Flashscore, những cuộc đàm phán mới đã diễn ra kể từ sau thông báo của Salah, và việc rời Premier League được xem là khó tránh khỏi. Mặc dù nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ ở châu Âu và Mỹ, các quan chức Saudi Arabia đang đạt được tiến triển nhanh nhất trong quá trình thương thảo.

Salah từ lâu đã bày tỏ sự cởi mở với viễn cảnh chuyển đến Saudi Arabia. Với việc hợp đồng của anh sẽ đáo hạn vào mùa hè này, thương vụ đang dần tăng tốc. Trong số các ứng viên hàng đầu, Al-Ittihad hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của anh.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh vẫn còn gay gắt, với Al-Hilal, Al-Nassr, NEOM SC và Al-Qadsiah đều được liên hệ. Các nguồn tin cho biết thỏa thuận đang tiến gần hơn, với Saudi Arabia nổi lên là điểm đến khả dĩ nhất, chờ quyết định cuối cùng từ Salah.

Nếu Salah muốn khép lại sự nghiệp tại Liverpool bằng một danh hiệu, trận đấu hôm nay sẽ mang ý nghĩa then chốt. Tuy nhiên, tương lai của anh vẫn đang là một câu chuyện mở và sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của giới truyền thông.