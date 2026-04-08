Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich đánh bại Real Madrid ở Bernabeu

Tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid quyết tâm chiến thắng để tạo lợi thế trong trận lượt đi. HLV Arbeloa tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các tiền đạo Guler, Vinicius, Mbappe.

Harry Kane tỏa sáng trong lần so tài với Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Bên phía Bayern Munich, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Gnabry, Diaz, Harry Kane. Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ cao, cả hai đội đều tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Mặc dù vậy, hiệp 1 không chứng kiến nhiều pha bóng đáng chú ý, khi cả hai đội đều phòng ngự đầy chắc chắn. Real Madrid tấn công có nét hơn, nhưng Vinicius và Mbappe đều dứt điểm khá vội vàng.

Điểm nhấn của trận đấu đã đến ở phút 41, sau pha phối hợp đẹp mắt xuất phát từ đường kiến tạo của Harry Kane, Luis Diaz dứt điểm lạnh lùng hạ gục Andriy Lunin, mở tỷ số 1-0 cho Bayern Munich và đó là kết quả của hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, Harry Kane đã lên tiếng, tiền đạo người Anh tung cú dứt điểm một chạm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho "Hùm xám". Ở tình huống này, hàng thủ Real Madrid đã chơi mất tập trung.

Đây là bàn thắng thứ 49 của Harry Kane ở mùa giải năm nay và là bàn thắng thứ 11 ở sân chơi UEFA Champions League. Dẫn trước hai bàn thắng, Bayern Munich chủ động chơi phòng ngự để bảo toàn lợi thế.

Real Madrid buộc phải dồn đội hình lên tấn công và những nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 74. Kylian Mbappe ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau đường căng ngang chuẩn xác của Trent Alexander-Arnold, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Bàn thắng của Mbaooe giúp Real Madrid nuôi hy vọng lật ngược thế cờ ở tứ kết lượt về (Ảnh: Reuters).

Trong 15 phút cuối cùng của trận đấu, Real Madrid tấn công liên tục và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên trong ngày thi đấu xuất thần, thủ môn Manuel Neuer đã từ chối các tiền đạo Real Madrid và giúp Bayern Munich bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-1 tại Bernabeu.

Bayern Munich đã chấm dứt chuỗi 9 trận đấu không thắng khi gặp Real Madrid ở Champions League. Thống kê ủng hộ "Hùm xám" khi họ giành vé đi tiếp sau khi thắng 12/13 ở các trận lượt đi trên sân khách tại sân chơi này.

Real Madrid đối mặt với áp lực rất lớn trong cuộc tái đấu ở Allianz Arena vào tuần sau. Đây là thời điểm "Kền kền trắng" đang gặp vấn đề về phong độ, khi họ vừa thua Mallorca 1-2 và hụt hơi trong cuộc đua vô địch La Liga với Barcelona.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Lunin, Carreras, Huijsen, Rudiger, Arnold, Guler, Tchouamenni, Pitarch, Valverde, Vinicius, Mbappe.

Bàn thắng: Mbappe (74').

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Diaz, Kane.

Bàn thắng: Diaz (41'), Kane (46').