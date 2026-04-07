Siêu máy tính dự đoán kết quả trận Real Madrid gặp Bayern Munich

Trận đại chiến giữa Real Madrid gặp Bayern Munich chính là màn thư hùng được chờ đợi nhất ở vòng tứ kết Champions League. Đây được xem là cặp đối thủ truyền kiếp và thành công bậc nhất trong lịch sử giải đấu.

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Real Madrid bị đánh giá lép vế hơn so với Bayern Munich bất chấp việc được thi đấu trên sân nhà. Khả năng chiến thắng của Los Blancos là 33,2%. Tỷ lệ thắng của Bayern Munich lên tới 42,7%, còn khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 24,1%.

Sự kỳ vọng vào HLV Alvaro Arbeloa đang xuống rất thấp khi Real Madrid vừa hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước Mallorca ở La Liga. Kết quả này khiến cho “Kền kền trắng” có nguy cơ lớn mất chức vô địch La Liga vào tay Barcelona khi kém đối thủ 7 điểm.

Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League, Real Madrid vẫn là đội bóng rắn mặt. Ở vòng 1/8, họ đã xuất sắc loại Man City với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận. Dưới thời HLV Arbeloa, Los Blancos đã toàn thắng cả 4 trận đấu ở vòng knock-out (cả hai lượt gặp Benfica và Man City). Ông đứng trước cơ hội trở thành HLV thứ ba trong lịch sử giành chiến thắng 5 trận đấu knock-out Champions League đầu tiên trong sự nghiệp sau Hansi Flick (2019/20) và Luis Enrique (2014/15).

Nhiệm vụ của HLV Arbeloa không hề dễ dàng khi Bayern Munich được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. “Hùm xám” đã ghi trung bình 3,2 bàn/trận ở mùa giải này. Chỉ có hai mùa giải họ đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp hơn thế ở cúp C1/Champions League là ở mùa 2019/20 (3,9 bàn) và 1972/73 (3,7 bàn). Trong đó, họ đã lên ngôi vô địch ở mùa giải 2019/20.

Đây là lần thứ 22 Real Madrid góp mặt ở vòng tứ kết Champions League. Còn Bayern Munich có 24 lần xuất hiện ở vòng đấu này. Trong lịch sử giải đấu, không có đội bóng nào có thành tích tốt hơn hai CLB này. Trong đó, Los Blancos lọt vào bán kết 17 lần, còn “Hùm xám” cũng có 10 lần. Họ cũng đồng thời là hai CLB lọt vào bán kết nhiều nhất.

Cuộc đối đầu giữa Mbappe và Harry Kane hứa hẹn sẽ hấp dẫn

Ngoài ra, Real Madrid và Bayern Munich cũng là những đội bóng có nhiều chiến thắng nhất lịch sử giải đấu với lần lượt 309 trận và 248 trận. Trong số các đội đã chơi hơn 50 trận, họ cũng là hai đội có tỷ lệ thắng cao nhất và tỷ lệ này rất sát nhau: Madrid (60,23% - 309/513) và Bayern (60,19% - 248/412).

Điều đó cho thấy trận đấu này xứng đáng là “derby châu Âu” của hai đội bóng vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Kylian Mbappe và Harry Kane là hai ngôi sao được kỳ vọng tạo nên sự khác biệt. Mbappe đang đạt phong độ ấn tượng khi ghi 13 bàn sau 9 trận ở Champions League mùa này (trung bình 56 phút ghi 1 bàn). Trong số những cầu thủ ghi được hơn 10 bàn thắng trong một mùa giải, chỉ có Erling Haaland ở mùa giải 2019/20 sở hữu hiệu suất tốt hơn thế (55 phút/bàn).

Trong khi đó, Harry Kane là cầu thủ người Anh đầu tiên ghi từ 10 bàn thắng trở lại trong hai mùa giải liên tiếp ở Champions League (11 bàn mùa 2024/25, 10 bàn mùa 2025/26). Tiền đạo sinh năm 1993 là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở giải đấu này kể từ khi gia nhập Bayern Munich.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Bayern Munich

Real Madrid bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của thủ môn Thibaut Courtois vì chấn thương háng. Dani Ceballos và Ferland Mendy cũng không thể ra sân. Còn Rodrygo vắng mặt dài hạn.

Về phần Bayern Munich, họ thiếu vắng một vài gương mặt như David Santos, Sven Ulreich, Cassiano Kiala, Wisdom Mike. Harry Kane vắng mặt trong trận thắng Freiburg vào cuối tuần qua nhưng được kỳ vọng sẽ trở lại trận đấu này.

Thống kê đối đầu Real Madrid vs Bayern Munich

Bayern Munich chưa thắng trận nào trong 9 lần đối đầu gần nhất với Real Madrid (hòa 2, thua 7). Kể từ chuỗi 12 trận liên tiếp không thắng trước Bremen (1988-1993), Bayern Munich chưa thua đối thủ nào quá 10 trận liên tiếp.

Trong quá khứ, hai đội từng gặp nhau 28 trận đấu ở cúp C1/Champions League (không có cặp đấu nào đối đầu với nhau nhiều như vậy). Trong đó, Real Madrid thắng 13, hòa 4 và thua 11 trước Bayern Munich

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Bayern Munich

Real Madrid : Andriy Lunin, Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Federico Valverde, Vinícius Junior, Kylian Mbappe

Bayern Munich : Manuel Neuer, Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisić, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Luis Diaz, Serge Gnabry, Michael Olise, Harry Kane

Dự đoán tỷ số Real Madrid 1-3 Bayern Munich