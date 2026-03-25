Liverpool bất ngờ công bố chia tay Mohamed Salah

Đội bóng vùng Merseyside xác nhận đã đạt được thỏa thuận với Salah, cho phép anh ra đi ngay trong mùa hè này theo dạng chuyển nhượng tự do, bất chấp bản hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn đến mùa hè năm 2027.

Salah sẽ chia tay Liverpool với tư cách một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử CLB. Trong thời gian khoác áo The Kop, anh đã giành 8 danh hiệu lớn, bao gồm 2 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và chiếc cúp Champions League năm 2019.

Tiền đạo người Ai Cập hiện đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Liverpool với 255 bàn sau 435 trận, chỉ xếp sau Ian Rush (346 bàn) và Roger Hunt (285 bàn).

Thông báo từ CLB nhấn mạnh: “Khi mùa giải vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước, Salah đang hoàn toàn tập trung để giúp Liverpool đạt kết quả tốt nhất có thể. Các hoạt động tôn vinh di sản và thành tựu của anh sẽ được tổ chức vào cuối năm, khi anh chính thức nói lời chia tay Anfield”.

Ở mùa giải trước, Salah là chân sút và cũng là “nhạc trưởng” của Liverpool khi ghi 29 bàn và có 18 kiến tạo, góp công lớn giúp đội bóng vô địch giải Ngoại hạng Anh ngay trong mùa đầu tiên của HLV Arne Slot.

Tuy nhiên, phong độ của anh ở mùa giải năm nay đã chững lại, song hành với sự sa sút của toàn đội. Salah mới ghi 5 bàn và có 6 kiến tạo sau 22 trận tại giải Ngoại hạng Anh, cùng tổng cộng 10 bàn trên mọi đấu trường.

Trước đó, vào tháng 4 năm ngoái, Salah đã chấm dứt những đồn đoán về tương lai bằng việc ký hợp đồng mới với Liverpool đến năm 2027, với mức lương được cho là vượt 400.000 bảng/tuần kèm thưởng.

Tương lai của Salah bắt đầu trở nên bất định từ đầu mùa giải, đặc biệt sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi hồi tháng 12, khi anh không được sử dụng trong trận hòa 3-3 với Leeds United, trận thứ ba liên tiếp anh bị HLV Slot gạt khỏi đội hình.

Ngôi sao người Ai Cập cho biết anh cảm thấy bị CLB “đẩy vào thế khó”, đồng thời thừa nhận mối quan hệ với HLV Slot đã rạn nứt. Salah cũng để ngỏ khả năng ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, cho rằng mình đang bị biến thành “vật tế thần” cho phong độ kém của đội bóng.

Sau đó, anh tiếp tục bị loại khỏi danh sách thi đấu của Liverpool trong trận gặp Inter Milan tại Champions League. Quyết định này được đưa ra bởi giám đốc thể thao Richard Hughes, phối hợp cùng ban lãnh đạo và HLV Slot.

Trước trận đấu, HLV Slot thừa nhận ông “không rõ” liệu Salah đã chơi trận cuối cùng cho CLB hay chưa, đồng thời tỏ ra bất ngờ trước thông tin về việc mối quan hệ giữa hai bên đổ vỡ.

Dù vậy, sau khi trở về từ giải vô địch châu Phi (CAN) 2025, Salah đã được tái hòa nhập vào đội hình và ra sân 13 trận kể từ ngày 21/1.

Hiện tại, tương lai của Salah sau khi rời Liverpool vẫn chưa được xác định rõ ràng. Người đại diện của anh, Ramy Abbas Issa, khẳng định: “Chúng tôi chưa biết Mohamed sẽ thi đấu ở đâu mùa tới và điều đó cũng đồng nghĩa không ai khác biết”.

Giống như nhiều ngôi sao lớn ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Salah được cho là có thể chuyển đến Saudi Arabia, nơi quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, cùng các cựu đồng đội tại Liverpool như Roberto Firmino, Sadio Mane và Georginio Wijnaldum.

Trong đó, Al Ittihad từng tiếp cận Salah vào năm 2023 nhưng bị từ chối. Dù thương vụ không thành, mối liên hệ giữa đôi bên vẫn được duy trì, và CLB này có lợi thế về yếu tố địa lý cũng như văn hóa đối với cầu thủ người Ai Cập.

Một lựa chọn khác là Al Hilal, đội bóng giàu thành tích nhất giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, cũng từng theo đuổi Salah vào năm 2024 trước thềm FIFA Club World Cup 2025.

Ngoài ra, giải Nhà nghề Mỹ (MLS) cũng có thể là điểm đến tiềm năng. Chủ tịch MLS, Don Garber, từng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Salah và khẳng định cánh cửa luôn rộng mở nếu anh muốn sang Mỹ thi đấu.

Garber chia sẻ: “Tôi đã thấy những tin đồn về Salah. Nếu một ngày cậu ấy quyết định đến MLS, chúng tôi sẽ chào đón với vòng tay rộng mở”.