Ngoại hạng Anh có thêm suất dự Champions League, Man Utd sáng cửa trở lại

Với việc Champions League tăng số đội tham dự từ 32 lên 36 đội, UEFA đã trao thêm suất dự Champions League cho hai giải đấu có thành tích tổng thể tốt nhất ở ba cúp châu Âu là Champions League, Europa League và Europa Conference League.

Chiến thắng của Arsenal trước Sporting Lisbon giúp giải Ngoại hạng Anh có thêm suất tham dự Champions League (Ảnh: Getty).

Trong suốt mùa giải này, giải Ngoại hạng Anh liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng “Hiệu suất châu Âu” (EPS) khi cả 9 đội bóng đều vượt qua vòng bảng. Cuối cùng, sau khi Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Sporting Lisbon ở lượt đi tứ kết Champions League vào đêm qua, giải Ngoại hạng Anh đã chắc chắn xếp ở một trong hai vị trí dẫn đầu ở EPS.

Tính đến sáng 8/4, giải Ngoại hạng Anh đang dẫn đầu với 25,01 điểm (vẫn có 5/9 đội thi đấu ở ba cúp châu Âu). Tiếp theo là La Liga (Tây Ban Nha, 20,28 điểm), Bundesliga (Đức, 19,71 điểm), Primeira Liga (Bồ Đào Nha, 18,90 điểm), Serie A (Italy, 18,71 điểm), Ligue 1 (Pháp, 16,4 điểm).

Giải Ngoại hạng Anh sẽ có 6 suất hay thậm chí là 7 suất tham dự Champions League mùa giải tới nếu Aston Villa vô địch Europa League hoặc Liverpool vô địch Champions League nhưng không nằm ở top 4 giải Ngoại hạng Anh.

Man Utd sáng cửa giành vé tham dự Champions League mùa tới (Ảnh: Getty).

Dù sao, việc giải Ngoại hạng Anh có thêm suất tham dự giải đấu bóng đá số một châu Âu cấp CLB giúp các đại diện ở nước này hưởng lợi. Đặc biệt là Man Utd. Đội bóng thành Manchester đã không thể giành vé tham dự Champions League kể từ mùa giải 2023/24. Ở mùa giải trước, họ cũng lỡ hẹn với tham dự giải đấu này khi không thể đánh bại Tottenham trong trận chung kết Europa League.

Hiện tại, Man Utd xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với 55 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 6 là Chelsea 7 điểm. Cuộc đua giành vị trí trong top 5 hứa hẹn sẽ gay cấn khi nhiều đội bóng như Man Utd (55 điểm), Aston Villa (54 điểm), Liverpool (49 điểm), Chelsea (48 điểm), Brentford (46 điểm), Everton (46 điểm), Fulham (44 điểm) sẽ tham gia vào cuộc đua này.