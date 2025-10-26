Salah ghi bàn muộn, Liverpool vẫn thua đau trên sân Brentford

Liverpool tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi nhận thất bại 2-3 trước Brentford, đánh dấu trận thua thứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng Anh - một thành tích tồi tệ chưa từng có kể từ tháng 3/2021. Kết quả này khiến hành trình tranh chấp ngôi vô địch của The Kop thêm phần gian nan.

Sau chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Frankfurt tại UEFA Champions League giữa tuần, tưởng chừng như Liverpool đã tìm lại được cảm hứng, nhưng họ nhanh chóng trở lại mặt đất một cách đau đớn tại phía tây London. Chỉ trong 5 phút đầu tiên, lưới của Liverpool đã rung lên. Từ một pha ném biên dài của Michael Kayode, Kristoffer Ajer đánh đầu chuyền bóng để Dango Ouattara tung cú vô-lê mở tỷ số.

Hàng thủ Liverpool lại cho thấy sự lỏng lẻo khi chạm trán Brentford (Ảnh: Getty).

Liverpool vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua sớm. Mohamed Salah suýt chút nữa đã có bàn gỡ hòa cho The Kop, nhưng cú sút của anh bị cựu thủ môn Liverpool, Caoimhin Kelleher, cản phá. Sau đó, Florian Wirtz bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầu tiên cho Liverpool khi cú vô-lê chưa đủ hiểm hóc của anh đi chệch khung thành.

Brentford không muốn dừng lại ở lợi thế dẫn trước và tiếp tục dâng cao tấn công. Jordan Henderson sút bóng ra ngoài ở phút 18. Khi “Bầy ong” tiếp tục gây sức ép, Giorgi Mamardashvili buộc phải thực hiện một pha cứu thua bằng một tay xuất thần để từ chối cú dứt điểm của Mikkel Damsgaard. Bị từ chối bàn thắng, Damsgaard sau đó đã kiến tạo với đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Liverpool, giúp Kevin Schade băng xuống và dễ dàng nhân đôi cách biệt ở phút 45.

Tuy nhiên, đội bóng của Keith Andrews đã không thể giữ vững lợi thế 2-0 khi bước vào giờ nghỉ. Trong tình huống gây tranh cãi ở phút bù giờ thứ 5, Milos Kerkez xuất hiện đúng lúc ở trung tâm vòng cấm địa để dứt điểm sau đường chuyền của Conor Bradley, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Liverpool.

Sau giờ nghỉ, Brentford tiếp tục tỏ ra nguy hiểm dù kiểm soát bóng ít hơn nhiều so với đội khách. Sau một pha cứu thua xuất thần nữa của Mamardashvili trước Damsgaard, Brentford được hưởng phạt đền khi VAR xác định Virgil van Dijk đã phạm lỗi với Ouattara ngay trên đường biên của vòng cấm. Igor Thiago nhận trọng trách đá phạt đền và bình tĩnh ghi bàn ở phút 60, khôi phục cách biệt hai bàn cho “Bầy ong” với pha lập công thứ tư trong hai trận.

Igor Thiago thực hiện cú sút 11m ghi bàn vào lưới Liverpool (Ảnh: Getty).

Arne Slot lập tức có những điều chỉnh sau khi để thủng lưới bàn thứ ba, thực hiện bốn sự thay đổi người chỉ trong vòng 10 phút nhằm tìm lại nhịp độ thi đấu. Tuy nhiên, sức ép tấn công của đội khách lại thiếu hiệu quả.

Mãi đến phút 89, Salah mới ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 bằng cú dứt điểm cận thành, chấm dứt chuỗi sáu trận tịt ngòi ở cấp độ câu lạc bộ. Dù vậy, bàn thắng đến quá muộn và Liverpool đành nhận thất bại thứ năm liên tiếp tại London - điều lần đầu xảy ra kể từ năm 1970.

Kết quả này khiến mục tiêu vô địch của Liverpool càng thêm mờ mịt. The Kop đang xếp thứ 6 và hoàn toàn có thể rơi xuống sâu hơn trên bảng xếp hạng khi vòng 9 khép lại. Đây là một buổi tối đáng nhớ với Brentford, đội đã vươn lên nửa trên bảng xếp hạng nhờ chiến thắng thứ ba trong bốn trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.