Liverpool đại thắng, chấm dứt “cơn ác mộng” thua 4 trận liên tiếp

Cuối tuần qua, Liverpool vừa hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước Man Utd. Đó là trận thua thứ 4 của The Kop trên mọi đấu trường. Trong đó, Salah đã bị chỉ trích khá nhiều vì phong độ sa sút. Trước tình hình đó, HLV Arne Slot đã quyết định để ngôi sao người Ai Cập ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Frankfurt ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League tại sân Anfield vào đêm qua.

Liverpool tìm lại niềm vui chiến thắng sau 4 trận thua liên tiếp (Ảnh: Getty).

Cuối cùng, Liverpool đã “lột xác” khi giành chiến thắng 5-1 trước đại diện nước Đức. HLV Slot trút đi gánh nặng ngàn cân dồn lên vai ông trong những ngày qua. Tuy nhiên, ông vẫn còn mối lo khi bản hợp đồng đắt giá Alexander Isak vẫn thi đấu tệ hại.

Bước vào trận đấu này, HLV Slot có 5 sự thay đổi so với trận gặp Man Utd. Ông sử dụng bộ ba tấn công Ekitike, Isak và Gakpo trên hàng công. Với quyết tâm rất lớn giành chiến thắng, đội bóng vùng Merseyside dồn lên tấn công mạnh mẽ sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, tới phút 26, Liverpool bất ngờ nhận gáo nước lạnh. Gotze thực hiện đường chuyền cho Kristensen ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm. Cầu thủ này tung ra cú dứt điểm chéo góc tung lưới thủ môn Mamardashvili, mở tỷ số cho Frankfurt.

Isak tiếp tục thi đấu mờ nhạt và là điểm đen của Liverpool (Ảnh: Sky Sports).

Bàn thua này vô tình đã đánh thức chế độ hủy diệt của Liverpool. Tới phút 34, họ đã có bàn thắng gỡ hòa. Ekitike nhận được đường chuyền từ phần sân nhà và thực hiện cú bứt tốc thẳng vào vòng cấm của Frankfurt, trước khi dứt điểm lạnh lùng, san bằng tỷ số 1-1.

Chưa dừng ở đó, tới phút 39, Liverpool đã có bàn thắng thứ hai. Từ pha đá phạt góc, Van Dijk đã bật cao đánh đầu tung lưới đại diện của Đức. Vẫn theo kịch bản này, The Kop có bàn thắng thứ ba ở phút 44. Lần này, tới lượt trung vệ Konate đánh đầu tung lưới Frankfurt.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Slot quyết định rút Isak rời sân vì chấn thương, nhường vị trí cho Chiesa. Tiền đạo người Thụy Điển tiếp tục thi đấu mờ nhạt ở trận này. Phút 66, Liverpool đã nâng tỷ số lên 4-1. Từ pha căng ngang của Wirtz, Gakpo lao vào đệm bóng cận thành vào lưới đối thủ.

Phút 70, Wirtz lại thực hiện đường chuyền cho Szoboszlai, để cầu thủ này tung ra cú dứt điểm sấm sét từ cự ly 25m, nâng tỷ số lên 5-1. Trong những phút còn lại, hai đội không thể ghi thêm bàn thắng. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, Liverpool đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng khi có 6 điểm sau 3 trận.

Đội hình thi đấu

Frankfurt: Zetterer, Kristensen (Collins 59'), Amenda, Koch, Theate, Gotze (Chaibi 64'), Larsson, Knauff (Skhiri 76'), Doan (Uzum 64'), Brown, Bahoya (Burkardt 59')

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong (Bradley 19'), Van Dijk, Konate (Gomez 74'), Robertson, Jones, Wirtz, Szoboszlai, Gakpo (Mac Allister 74'), Isak (Chiesa 46'), Ekitike (Salah 74')