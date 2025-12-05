Roy Keane chỉ trích hàng phòng ngự tệ hại của Man Utd

"Sự thất vọng của các cầu thủ trong đội bóng nằm ở đâu? Tôi đã theo dõi rất kỹ các trận đấu. Họ thiếu chất lượng và cường độ. Họ đã ghi được 2 bàn vào lưới Crystal Palace, nhưng lại phòng ngự như một đội bóng quán rượu.

Hôm nay, mọi người khen ngợi Man Utd trước trận đấu và có thể giành vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League. Nhưng đội bóng này rõ ràng chưa sẵn sàng để giành vị trí đó", cựu cầu thủ Man Utd, Roy Keane bình luận trên Sky Sport khi chứng kiến đoàn quân của HLV Ruben Amorim bị West Ham cầm hoà vào phút cuối trên sân Old Trafford.

Các cầu thủ Man Utd thất vọng khi để West Ham có bàn gỡ hoà và chia điểm trên sân Old Trafford (Ảnh: Getty).

Diogo Dalot đã mở tỷ số cho Man Utd ở phút 58, nhưng "Quỷ đỏ" đã không thể duy trì được lợi thế dẫn trước khi để cho Soungoutou Magassa có bàn gỡ hoà ở phút 83.

Trận hoà này khiến Man Utd không thể cân bằng điểm số với Chelsea - đội bóng đang xếp vị trí thứ 4 ở Premier League. Thay vào đó, đội chủ sân Old Trafford vẫn đứng ở vị trí thứ 8 nhưng khoảng cách với top 4 chỉ là 2 điểm.

Tuy nhiên, sau chuỗi ba trận thắng liên tiếp hồi tháng 10, "Quỷ đỏ" chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất tại Premier League.

Chính vì vậy Roy Keane đã giận dữ chỉ trích đội bóng cũ của mình, đặc biệt là ở khâu phòng ngự kém cỏi khiến Man Utd thường xuyên mất điểm một cách đáng tiếc.

"Họ chỉ đang tự tạo áp lực cho mình thôi. Mỗi lần tôi xem đội Man Utd này, họ đều gây thất vọng. Họ không hiệu quả; họ không đủ quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ.

Mọi người sẽ phải vò đầu bứt tai. Một phút trước họ đang tiến bộ, chiến thắng và có thể vươn lên vị trí thứ 5. Nhưng rồi lại gây thất vọng. Họ cần thể hiện phẩm chất của mình. Trong 3 hoặc 4 trận gần đây, tôi nghĩ họ đã chơi rất tệ. Thực sự kém cỏi", Roy Keane bày tỏ.

Roy Keane cũng nói thêm: "Khi nhìn vào đội hình, xét đến số tiền đã chi, họ thiếu sức mạnh về chiều sâu. Đặc biệt là ở hàng tấn công. Tôi nhìn Mason Mount khi anh ấy vào sân, anh ấy giống như một cậu học sinh vậy!

Mọi người đều muốn thấy những cầu thủ đem lại giá trị cho đội. Nhưng điều đó đã không thấy ở tối nay".

Chia sẻ sau trận hoà, HLV Ruben Amorim cũng bày tỏ sự thất vọng khi nói: "Chúng tôi đáng lẽ phải kết thúc trận đấu bằng chiến thắng vì mục đích của toàn đội là vậy.

Trận đấu đã được kiểm soát. Chúng tôi biết cần phải phòng ngự xa vòng cấm địa vì bất kỳ tình huống cố định nào cũng có thể trở thành vấn đề. Nhưng rồi chúng tôi không thể làm được điều đó, chúng tôi không thể giữ bóng và một lần nữa chúng tôi để mất 2 điểm".