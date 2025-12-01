HLV Ruben Amorim tuyên bố bất ngờ sau trận thắng ngược của Man Utd

Trong trận đấu ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối 30/11, Man Utd đã giành chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ngay trên sân Selhurst Park. Quỷ đỏ đã bị đối thủ dẫn trước một bàn sau hiệp 1 khi Jean-Philippe Mateta thực hiện thành công quả phạt đền.

Man Utd giành chiến thắng ngược trước Crystal Palace (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Amorim đã ghi 2 bàn thắng từ những tình huống cố định để hoàn tất cú ngược dòng. Trong cả hai bàn thắng này, Bruno Fernandes đều là người kiến tạo cho Joshua Zirkzee và Mason Mount ghi bàn.

Thống kê cho thấy, Man Utd cùng với Arsenal là hai đội bóng nguy hiểm nhất trong các tình huống bóng chết ở mùa giải này. Họ đều ghi được 10 bàn thắng. Đây là “vũ khí mới” của Quỷ đỏ dưới thời HLV Amorim.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Amorim thừa nhận Man Utd đã “ăn cắp ý tưởng” thực hiện các tình huống cố định từ những CLB ở giải Ngoại hạng Anh. Ông thầy người Bồ Đào Nha cho biết: “Chúng tôi dành rất nhiều thời gian để rèn luyện các tình huống cố định. Man Utd đã học hỏi được rất nhiều điều.

Ở giải Ngoại hạng Anh, bạn thấy rõ các đội khác xử lý bóng chết ra sao và chúng tôi đang ‘ăn cắp’ rất nhiều thứ để ghi bàn”.

HLV người Bồ Đào Nha cho biết đội bóng đã chuyển mình rõ rệt sau giờ nghỉ: “Tôi chỉ nói với các cầu thủ rằng họ cần chơi sống động hơn. Khi thi đấu chủ động hơn, bạn xuất hiện nhiều hơn ở những vị trí quan trọng và tiếp cận bóng thường xuyên hơn. Mọi người đã làm điều đó rất tốt”.

Ông cũng thừa nhận yếu tố thể lực của đối thủ giúp Man Utd chiếm ưu thế: “Crystal Palace đã xuống sức trong hiệp hai. Khi chúng tôi tăng tốc độ trận đấu, họ nhận những bàn thua và sau đó bạn có thể cảm nhận rõ rằng chúng tôi kiểm soát hoàn toàn trận đấu”.

Man Utd ghi tới 10 bàn từ các tình huống cố định trong mùa giải này (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, ở trận gặp Crystal Palace, Bruno Fernandes đã khiến cổ động viên Man Utd lo lắng khi bị đau ở cuối trận. Tuy nhiên, Amorim trấn an sau trận đấu rằng đội trưởng của Man Utd không gặp chấn thương nghiêm trọng.

HLV sinh năm 1985 chia sẻ: “Đó chỉ là một tình huống va chạm bình thường thôi. Tôi đã hét lên vì nghĩ rằng cậu ấy cần ra sân ngay lập tức nhưng Bruno nói chỉ đau nhẹ. Mọi thứ đều ổn và cậu ấy có thể trở lại trong trận gặp West Ham”.

Sau chiến thắng trước Crystal Palace, Man Utd đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 21 điểm, kém 3 điểm so với đội xếp thứ 4 là Aston Villa.