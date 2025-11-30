Man Utd ngược dòng đánh bại Crystal Palace tại Selhurst Park

Man Utd đã chính thức trở lại top 6 Ngoại hạng Anh sau màn lội ngược dòng đầy kịch tính trước Crystal Palace, giành chiến thắng 2-1 ngay tại Selhurst Park. Kết quả này không chỉ giúp "Quỷ đỏ" vươn lên vị trí mong muốn mà còn chấm dứt chuỗi 12 trận bất bại ấn tượng trên sân nhà của đội bóng thủ đô.

Dù được biết đến là đội bóng ít khi bị dẫn trước tại Ngoại hạng Anh mùa này, Crystal Palace suýt chút nữa đã phải nhận bàn thua ngay từ những giây đầu tiên. Cú ném biên mạnh của Diogo Dalot tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành, buộc Dean Henderson phải băng ra cản phá cú dứt điểm cận thành của Casemiro. Tiền vệ người Brazil sau đó còn có một pha đánh đầu chệch cột dọc từ đường treo bóng của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, sức ép của MU không kéo dài, phải thi đấu ngược nắng khiến hàng thủ đội khách liên tục gặp khó khăn.

Hàng thủ của Man Utd gặp khó khăn khi Crystal Palace vùng lên (Ảnh: Getty).

Jean-Philippe Mateta tận dụng các sai sót của Matthijs de Ligt và Leny Yoro để tung ra hai cú sút nhưng đều không trúng đích. Senne Lammens cũng phải làm việc vất vả để từ chối những pha dứt điểm của Daichi Kamada và Adam Wharton.

Sức ép ngày càng tăng của đội chủ nhà cuối cùng đã mang lại bước ngoặt khi Yoro phạm lỗi với Mateta trong vòng cấm ở phút 32. Dù cú sút phạt đền đầu tiên không được công nhận do chạm bóng hai lần, Mateta vẫn giữ được sự bình tĩnh, đánh lừa Lammens ở lần đá lại, ghi bàn thắng thứ 17 tại Premier League trong năm 2025, thành tích chỉ kém Erling Haaland.

Bị dẫn trước và đối mặt với việc không ghi bàn vào lưới Crystal Palace trong bốn trận đối đầu gần nhất, Man Utd bước vào hiệp hai với một diện mạo hoàn toàn khác. Chỉ chưa đầy 10 phút sau giờ nghỉ, Joshua Zirkzee tung cú vô lê ở góc hẹp từ đường chuyền của Fernandes, chấm dứt chuỗi 24 trận tịt ngòi tại Ngoại hạng Anh.

Những tình huống cố định tiếp tục là vũ khí lợi hại của đội khách khi Fernandes phối hợp với Mason Mount trong tình huống đá phạt, Mount sút bóng qua hàng rào, đánh bại Henderson để đưa Man Utd vượt lên dẫn 2-1 ở phút 64.

Cầu thủ Man Utd ăn mừng bàn thắng của Mount (Ảnh: Getty).

Crystal Palace đã cố gắng vùng lên trong những phút cuối trận, nhưng Man Utd đã chơi kín kẽ, bảo toàn chiến thắng. Đây chỉ là lần thứ hai "Quỷ đỏ" giành chiến thắng trong 12 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh, và là thắng lợi thứ tư sau 27 chuyến làm khách tới London. Chiến thắng này là lời đáp trả mạnh mẽ của thầy trò Ruben Amorim sau trận thua Everton, trong khi Crystal Palace phải nhận thất bại ngược 1-2 trong hai trận liên tiếp và lần đầu thua ngược tại Selhurst Park kể từ tháng 7/2020.