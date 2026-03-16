Giải golf The Players Championship 2026 kết thúc kịch tính

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, Cameron Young giành tổng điểm -13 gậy, hơn người đứng thứ nhì là Matt Fitzpatrick (Anh) đúng một điểm (Matt Fitzpatrick có tổng điểm -12 gậy).

Camron Young vô địch The Players Championship 2026 (Ảnh: AFP).

Chiến thắng này giúp cho Cameron Young giành số tiền thưởng 4,5 triệu USD (hơn 118,3 tỷ đồng). Còn người đứng nhì Matt Fitzpatrick nhận số tiền thưởng 2,725 triệu USD (hơn 71,6 tỷ đồng).

Trong khi đó, tay golf từng giành huy chương vàng (HCV) Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 Xander Schauffele (Mỹ) có tổng điểm -11 gậy. Anh về thứ 3 toàn giải, nhận số tiền thưởng (hơn 43,5 tỷ đồng).

Còn người giành HCV Olympic Paris (Pháp) 2024 Scottie Scheffler (Mỹ) chỉ đứng vị trí T22 (đồng hạng 22), với tổng điểm -5 gậy. Scottie Scheffler nhận được số tiền thưởng 271.250 USD (hơn 7,1 tỷ đồng).

Dù sao, thành tích này vẫn tốt hơn thành tích của tay golf 2 lần giành huy chương đồng Olympic Hideki Matsuyama (Nhật Bản). Golfer người Nhật Bản có tổng điểm -3 gậy, đứng vị trí T27.

The Players Championship 2026 diễn ra ở sân TPC Sawgrass, tại Ponte Vedra Beach, bang Florida (Mỹ).