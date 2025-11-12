Ronaldo tiết lộ kế hoạch giải nghệ, chốt World Cup 2026 là giải đấu cuối

"Sau 25 năm cống hiến hết mình cho bóng đá, tôi sẽ sớm treo giày thôi. Có lẽ chỉ một hoặc hai năm nữa", Cristiano Ronaldo chia sẻ trong một cuộc gọi bằng video tại hội nghị thượng đỉnh Du lịch Thế giới ở Riyadh (Saudi Arabia) hôm 11/11.

Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng cũng đã được hỏi liệu World Cup 2026 có phải là kỳ World Cup cuối cùng của anh hay không. "Chắc chắn là kỳ cuối cùng rồi. Tôi sắp 41 tuổi rồi và tôi nghĩ đó sẽ là thời điểm thích hợp", Ronaldo khẳng định.

Ronaldo xác nhận World Cup 2026 là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, tiền đạo người Bồ Đào Nha thừa nhận sẽ rất khó khăn khi phải giải nghệ trong một, hai năm tới khi tình yêu của anh với bóng đá là vô tận.

"Sẽ rất khó khăn, tất nhiên. Sẽ rất khó khăn, chắc chắn tôi sẽ khóc… Nhưng tôi đã chuẩn bị tương lai từ khi 25, 26, 27 tuổi, nên tôi nghĩ có thể vượt qua giai đoạn bị sốc tâm lý này.

Dù sao thì tôi cũng đang tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Như các bạn đã biết, trong bóng đá, khi đến một độ tuổi nào đó, người ta đếm tháng rất nhanh. Vì vậy, khoảnh khắc này thật tuyệt vời, như tôi đã nói với các bạn trước đó, tôi cảm thấy rất tốt vào lúc này, tôi ghi bàn. Tôi vẫn cảm thấy nhanh nhẹn và sắc bén.

Tôi đang tận hưởng trận đấu của mình trong đội tuyển quốc gia và Al Nassr, nhưng tất nhiên, thành thật mà nói thì tôi có lẽ chỉ thi đấu thêm một, hai năm nữa”, CR7 khẳng định.

Cựu đồng đội của Ronaldo tại Man Utd, Louis Saha cũng đã bày tỏ sự kinh ngạc về việc duy trì thi đấu đỉnh cao ở tuổi 40 của chân sút người Bồ Đào Nha. "Thành thật mà nói, cậu ấy đã rất vất vả ở Premier League trong vài năm đầu tiên.

Ronaldo không nghĩ mình có thể trụ được lâu như vậy nhưng sau đó, cậu ấy nhận ra thể lực của mình và tất cả những tham vọng đó khiến cậu ấy lên kế hoạch xây dựng một điều gì đó tuyệt vời.

Sau đó, năm này qua năm khác, tôi có thể thấy cậu ấy luôn chú ý đến thành tích và giành được nhiều giải thưởng hơn. Thật tuyệt vời khi có sự ám ảnh này và tôi có thể thấy rằng anh chàng này sẽ không bao giờ dừng lại dù đang ở trên sân hay trong những tình huống khác. Cậu ấy luôn hướng đến điều tốt nhất", Louis Saha bày tỏ.

Ronaldo đã cho thấy những dấu hiệu tuyệt vời nhất ngay trước khi Saha rời Man Utd vào năm 2008 (Ảnh: Getty).

Saha thừa nhận rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha là cầu thủ xuất sắc nhất mà anh từng chơi cùng và chọn người đồng đội cũ của mình trong cuộc tranh luận lâu đời giữa Ronaldo và Lionel Messi .

"Tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất khó, luôn luôn hóc búa. Một số người sẽ thích Messi hơn nhưng tôi tôn trọng Cristiano hơn. Nếu bạn muốn bắt đầu ở một đội bóng mới với ngân sách hơi cao thì cầu thủ đầu tiên bạn muốn là anh ấy.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Ronaldo cũng không cần bất kỳ ai xung quanh. Đây là cuộc tranh luận, có nhiều yếu tố khác nhau trong bóng đá. Về mặt thể chất, tinh thần, kỹ thuật và chiến thuật, theo quan điểm của tôi, Ronaldo hoàn thiện hơn về mặt bóng đá nhưng bạn phải tôn trọng Messi vì những gì Lionel đã làm", tiền đạo người Pháp chốt lại.