Ronaldo ra mắt màn ăn mừng độc lạ sau khi ghi bàn cho Al Nassr

Al Nassr nhập cuộc đầy chủ động và sớm được hưởng phạt đền ở phút thứ 7, sau khi VAR vào cuộc xác định lỗi trong vòng cấm của đội chủ nhà. Trên chấm 11m, Ronaldo lạnh lùng đánh bại thủ thành Waled Al-Enazi, ghi bàn thắng thứ 965 trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, tiến gần hơn tới cột mốc 1.000 bàn.

Ronaldo mở tỷ số cho Al Nassr trên chấm 11m ở phút thứ 7 (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, sau khi ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà, Ronaldo đã chạy ra đường biên với màn ăn mừng kiểu mới. Thay vì nhảy lên không trung rồi vung hai tay ăn mừng theo kiểu "Siuuuu" quen thuộc, ngôi sao người Bồ Đào Nha lại nhảy lên và vung cổ tay, bắt chước động tác ném bóng rổ khiến người hâm mộ thích thú.

Bàn thắng sớm của Ronaldo đã giúp Al Nassr có khởi đầu mạnh mẽ, và họ chơi áp đảo ngay trên sân nhà của đối thủ để giành chiến thắng đậm 5-0.

Kingsley Coman nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 32, trước khi cú sút xa của Inigo Martinez giúp Al Nassr dẫn trước 3-0 ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Ở hiệp 2, cựu ngôi sao Liverpool, Sadio Mane, đã nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 52, trước khi Martinez ấn định chiến thắng 5-0 ở phút 80.

Ronaldo thể hiện màn ăn mừng kiểu mới sau bàn thắng thứ 21 cho Al Nassr ở mùa giải này (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Al Najma đánh dấu bàn thắng thứ 21 của Ronaldo cho Al Nassr nhưng anh hiện chỉ đứng thứ ba trong danh sách Vua phá lưới của giải Saudi Pro League

Dẫn đầu danh sách là tiền đạo người Anh Ivan Toney, người đã ghi tới 23 bàn thắng cho Al Ahli mùa này. Đứng thứ hai sau Toney là Julian Quinones của Al Qadsiah, và cả hai cầu thủ này đều có khả năng cản bước Ronaldo thiết lập một kỷ lục sự nghiệp khác.

Ronaldo đã tiến sát tới cột mốc kỷ lục 1000 bàn thắng trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

CR7 bước vào mùa giải Saudi Pro League 2025/26 sau khi liên tiếp giành được danh hiệu Vua phá lưới. Anh đã ghi 35 bàn thắng trong 31 trận đấu mùa giải 2023/24, trước khi tiếp tục ghi 25 bàn trong 30 trận đấu ở mùa giải trước.

Và nếu anh ấy giành được danh hiệu Chiếc giày vàng một lần nữa, đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử giải Saudi Pro League chứng kiến một cầu thủ châu Âu giành được giải thưởng này trong ba mùa giải liên tiếp.