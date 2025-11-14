Ronaldo nhận thẻ đỏ, Bồ Đào Nha thất bại trước Ireland

Bồ Đào Nha thể hiện quyết tâm cao bởi nếu thắng Ireland trên sân khách, họ sẽ giành vé dự World Cup lần thứ 7 liên tiếp. Những phút đầu diễn ra với tốc độ cao, Bồ Đào Nha kiểm soát bóng và Cristiano Ronaldo có vài cơ hội nguy hiểm nhưng dứt điểm không thành công.

Ireland gây bất ngờ khi họ là đội mở tỷ số. Phút 17, từ quả phạt góc của Jack Taylor, Liam Scales bật cao đánh đầu trả ngược, Troy Parrott lao vào dứt điểm cận thành giúp đội chủ nhà dẫn trước 1-0.

Ireland gây bất ngờ khi dễ dàng ghi được hai bàn thắng (Ảnh: Getty).

Cuối hiệp 1, Ireland tiếp tục khiến Bồ Đào Nha choáng váng. Sau khi Joao Felix và Diogo Dalot bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa, Parrott hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ bằng một pha dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0 cho Ireland.

Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha dồn lên tấn công nhưng Ireland phòng ngự chắc chắn và đầy khó chịu. Khi bàn thắng gỡ hòa chưa đến, Bồ Đào Nha bị dập tắt hy vọng khi Cristiano Ronaldo mắc sai lầm.

Phút 61, trọng tài chính Glenn Nyberg đã tham khảo công nghệ VAR để kiểm tra lại tình huống va chạm giữa Ronaldo và Dara O'Shea trong vòng cấm. Ronaldo có vẻ nóng nảy do bị O'Shea kèm quá sát và anh mất bình tĩnh khi Bồ Đào Nha đang bị dẫn 2-0.

Trọng tài phát hiện CR7 có tình huống thúc cùi chỏ vào người đối phương nên đã không ngần ngại xóa thẻ vàng trước đó và rút thẻ đỏ trực tiếp, đuổi ngôi sao Al Nassr ra khỏi sân.

Ronaldo thất vọng khi nhận thẻ đỏ và rời sân ở phút 61 (Ảnh: Reuters).

Ronaldo không phản ứng khi bị đuổi khỏi sân và anh mỉa mai, cho rằng O'Shea ăn vạ. Đây là lần đầu tiên CR7 nhận thẻ đỏ trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha và siêu sao này đã nhận tổng cộng 13 thẻ đỏ trong sự nghiệp.

Thiếu vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha không thể tạo nên màn ngược dòng trước Ireland và chấp nhận thua 0-2. CR7 sẽ bị treo giò ở trận gặp Armenia vào ngày 16/11 - trận đấu mà Bồ Đào Nha chiến thắng sẽ giành vé dự World Cup 2026.

Với việc đánh bại Bồ Đào Nha 2-0, Ireland sống lại hy vọng giành vé dự World Cup 2026. Nếu thắng Hungary ở lượt trận cuối cùng bảng F, họ ít nhất giành ngôi nhì bảng cùng tấm vé đá play-off.