HLV Ruben Amorim phản ứng bất ngờ trước chỉ trích của C.Ronaldo

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan, C.Ronaldo cho rằng HLV Amorim sẽ cần đến “một phép màu” để thành công tại Man Utd. Siêu sao 40 tuổi khẳng định một số cầu thủ hiện tại của Quỷ đỏ không đủ đẳng cấp khoác áo CLB, đồng thời đặt nghi vấn về cơ cấu vận hành của đội bóng.

HLV Amorim thừa nhận Man Utd gặp vấn đề nhưng đang dần cải thiện (Ảnh: Getty).

Đây không phải lần đầu CR7 công khai chỉ trích Man Utd. Năm 2022, cũng trong cuộc phỏng vấn với Morgan, anh từng nói thẳng về những bất ổn nội bộ tại Old Trafford, động thái khiến đôi bên “đường ai nấy đi” không lâu sau đó.

Nói về vấn đề này, HLV Amorim, người là đồng đội của Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, thừa nhận CLB đã sai lầm trong quá khứ nhưng khẳng định ban lãnh đạo hiện tại đang nỗ lực thay đổi.

HLV người Bồ Đào Nha cho biết: “Tất nhiên, ai cũng hiểu tầm ảnh hưởng của Cristiano và những gì anh ấy nói ra đều có trọng lượng. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tập trung vào tương lai.

Chúng tôi, với tư cách CLB, đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ và đang cố gắng sửa chữa. Điều chúng tôi cần làm là tiếp tục cải thiện cách tổ chức, cách vận hành và cả hành vi, thái độ của cầu thủ. Chúng tôi đang đi đúng hướng và điều đó quan trọng hơn việc cứ nhắc lại quá khứ”.

Man Utd sẽ làm khách trên sân Tottenham vào cuối tuần này. Đây là trận đấu cuối cùng của CLB trước kỳ tập trung đội tuyển quốc gia vào giữa tháng 11.

Tottenham đang có phong độ ấn tượng khi bất bại 7 trận gần nhất trước Man Utd, trong đó toàn thắng cả 4 lần đối đầu mùa trước, bao gồm cả trận chung kết Europa League mùa trước, khép lại mùa giải tệ nhất sau 51 năm.

Man Utd vẫn chưa thực sự ổn định dưới thời HLV Amorim (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, HLV Amorim tin rằng đội bóng của ông đã tiến bộ đáng kể: “Nhiều người (trong đội hình thất bại trước Tottenham) vẫn ở đây nhưng giờ chúng tôi chơi tốt hơn, hiểu trận đấu hơn và tự tin hơn. Chúng tôi học được cách kiểm soát nhịp độ, biết khi nào phải tấn công và khi nào cần kiên nhẫn. Hy vọng lần này kết quả sẽ khác”.

Dù lạc quan nhưng HLV Amorim thừa nhận hàng thủ vẫn là điểm yếu lớn của Man Utd. Sau 10 vòng đấu ở giải Ngoại hạng Anh, đội bóng đã để lọt lưới 16 bàn và chỉ giữ sạch lưới đúng một trận.

HLV sinh năm 1985 nói thêm: “Đúng, hàng thủ là vấn đề thực sự của chúng tôi. Nếu nhìn vào giải đấu hiện nay, đội dẫn đầu (Arsenal) gần như không để thủng lưới. Họ có thể chỉ cần một cơ hội để ghi bàn và giành chiến thắng bởi nền tảng phòng ngự của họ rất chắc chắn. Chúng tôi cần hướng tới tiêu chuẩn đó.

Chúng tôi đang cải thiện từng ngày. Điều quan trọng là giữ được sự tập trung, quên đi những gì đã qua và tiếp tục tiến lên”.