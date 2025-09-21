Ronaldo lập cú đúp, đạt dấu mốc ấn tượng trong sự nghiệp

Trong suốt 90 phút thi đấu, Ronaldo liên tục là mối đe dọa với tổng cộng 6 pha dứt điểm, trong đó có hai pha dứt điểm trúng đích và cả hai đều thành bàn thắng.

Sau bàn thắng đầu tiên ở phút 36 của hiệp 1, Ronaldo tiếp tục có thêm bàn thắng thứ hai ở phút 76 để ấn định chiến thắng 5-1 cho đội nhà. Joao Felix sau một pha xử lý thông minh, đã nhanh chóng thực hiện cú đá phạt cho Coman. Tiền vệ người Pháp chuyền bóng cho Cristiano Ronaldo để CR7 dứt điểm chân trái vào góc xa khung thành.

Ronaldo tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Al Nassr đánh bại Al Riyadh với tỷ số 5-1 (Ảnh: Getty).

Với cú đúp này, CR7 đã đạt 29 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp lên con số đáng kinh ngạc 945, tiến gần hơn đến cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng, một thành tích từng được coi là rất khó xảy ra.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn tạo ra sức ảnh hưởng lớn trong trận đấu khi anh có 28 lần chạm bóng và 8 trong số đó là trong vòng cấm đối phương, thể hiện rõ bản năng săn bàn của mình .

Tính riêng mùa giải này, Ronaldo đã ghi được 7 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 3 bàn thắng ở Saudi Pro League, số còn lại được ghi ở Siêu cúp Saudi Arabia và vòng loại World Cup cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Với 945 bàn thắng ghi được, Ronaldo đã nới rộng khoảng cách với Lionel Messi, người đã có 880 bàn thắng sau 1.122 lần ra sân. Điều này đồng nghĩa siêu sao người Bồ Đào Nha đã bỏ xa Messi 65 bàn thắng, khoảng cách không dễ để san lấp khi Messi cũng đã ở tuổi 38 và vừa thông báo chia tay đội tuyển Argentina sau World Cup 2026.

Ở trận đấu tiếp theo, Ronaldo sẽ cùng các đồng đội Al Nassr thi đấu ở vòng 32 Cúp Quốc gia Saudi Arabia diễn ra vào ngày 24/9.