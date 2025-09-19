Erling Haaland phá kỷ lục ấn tượng, xuất sắc hơn cả C.Ronaldo và Messi

Đêm qua, Man City đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Napoli trên sân Etihad trong trận mở màn vòng bảng Champions League. Như thường lệ, Haaland vẫn là nhân tố nổi bật khi đóng góp bàn thắng mở tỷ số cho Man “xanh” trong trận đấu này.

Haaland ăn mừng bàn thắng thứ 50 ở Champions League (Ảnh; Getty).

Pha đánh đầu tung lưới Napoli của Haaland không chỉ giúp Man City chiến thắng mà còn mang về cho anh kỷ lục ấn tượng. Đó là bàn thắng thứ 50 của tiền đạo người Na Uy ở đấu trường Champions League. Đáng ngạc nhiên khi Haaland chỉ cần 49 lần ra sân để đạt cột mốc này, phá sâu kỷ lục cũ của Van Nistelrooy, người từng cần tới 62 trận để cán mốc 50 bàn.

Lionel Messi phải mất 66 trận mới ghi được 50 bàn và hiện vẫn giữ danh hiệu cầu thủ trẻ nhất đạt cột mốc này (24 tuổi 284 ngày). Ở tuổi 25, Haaland đã vượt qua Kylian Mbappe để chiếm vị trí thứ hai trong danh sách.

Thành tích mới đưa Haaland vượt qua nhiều huyền thoại bóng đá châu Âu trên bảng xếp hạng cây săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Champions League và Cúp C1, trong đó có Alfredo Di Stefano và Zlatan Ibrahimovic.

Anh hiện có cùng số bàn thắng với Filippo Inzaghi và chỉ kém một bàn so với Thierry Henry, người đang đứng thứ 10 trong danh sách của UEFA. Ở vị trí dẫn đầu, C.Ronaldo sở hữu 141 bàn, còn Lionel Messi xếp thứ hai với 129 bàn.

Phát biểu sau trận gặp Napoli, HLV Pep Guardiola không giấu nổi sự thán phục với tài năng của Haaland: “Tôi còn có thể nói gì nữa? Những con số đã tự chứng minh tất cả. Chúng tôi thật sự may mắn khi có Haaland.

Haaland là cầu thủ cán mốc 100 bàn thắng ở Champions League nhanh nhất mọi thời đại (Ảnh: Transfermarkt).

Van Nistelrooy, Lewandowski hay các huyền thoại như C.Ronaldo và Messi đều bị Haaland vượt qua. Việc cậu ấy có tên trong nhóm những cây săn bàn xuất sắc nhất Champions League là điều phi thường. Nếu cậu ấy duy trì được nhịp độ này thêm 10 năm nữa, không có điều gì là không thể. Mọi kỷ lục có thể bị Haaland xô đổ”.

Haaland từng gây ấn tượng mạnh ngay từ những ngày đầu ra sân ở Champions League. Ở mùa giải 2019/20, anh ghi 8 bàn chỉ sau 6 trận cho Salzburg, trong đó có cú hat-trick ngay trận ra mắt gặp Genk. Sau khi chuyển sang Dortmund, tiền đạo người Na Uy tiếp tục duy trì hiệu suất khủng khi ghi 15 bàn trong 13 trận, trong đó có 6 lần lập cú đúp.

Mùa giải năm nay, Haaland cũng mở màn bùng nổ với 12 bàn sau 7 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia. Anh từng ghi 5 bàn trong chiến thắng 11-1 của Na Uy trước Moldova, rồi lập cú đúp ở trận derby Manchester, giúp Man City hạ gục Man Utd với tỷ số 3-0 vào cuối tuần trước.

Với phong độ vô cùng ấn tượng này, Haaland đang dần giúp Man City hồi sinh sau mùa giải vô cùng thất vọng. Man “xanh” vẫn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League mùa này.