HLV Guardiola tin Haaland sẽ xô đổ kỷ lục của Ronaldo

Tiền đạo Erling Haaland của Man City tiếp tục xô đổ các kỷ lục ghi bàn, lần này là tại Champions League, trong chiến thắng 2-0 trước Napoli vào rạng sáng 19/9. Huấn luyện viên Pep Guardiola tin rằng chân sút người Na Uy có thể vươn tới đỉnh cao của bóng đá châu Âu.

Ở tuổi 25, Haaland đã trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử Champions League đạt mốc 50 bàn thắng. Anh chỉ cần 49 lần ra sân để chạm tới cột mốc này, vượt qua kỷ lục cũ của cựu tiền đạo Ruud van Nistelrooy (62 trận). Bàn thắng thứ 50 của Haaland đến từ một pha đánh đầu khéo léo sau đường chuyền chuẩn xác của Phil Foden ở phút 56.

Haaland ăn mừng cột mốc 50 bàn thắng tại Champions League (Ảnh: Getty).

“Những con số tự nói lên tất cả. Cậu ấy ngang bằng về số bàn thắng với Van Nistelrooy, Lewandowski, nhưng đặc biệt là với hai "quái vật" Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong suốt 15, 20 năm qua, Erling vẫn có thể so sánh. Về số bàn thắng, đó là con số thật không thể tin được", Guardiola nhận định.

Khi được hỏi liệu Haaland có thể vượt qua kỷ lục 140 bàn thắng của Ronaldo tại Champions League hay không, Guardiola không ngần ngại khẳng định: “Nếu cậu ấy duy trì được nhịp độ đó thì chắc chắn sẽ đạt được. Cậu ấy có thể chơi được bao nhiêu năm nữa, tôi không biết, 10, 12 năm, nếu cậu ấy duy trì được sự tiến bộ này, chắc chắn sẽ thành công”.

Bên cạnh Haaland, Guardiola cũng dành lời khen ngợi cho Phil Foden, người đã có màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu này, tiếp nối phong độ ấn tượng từ chiến thắng 3-0 trước Man Utd vào chủ nhật vừa qua. Foden là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của PFA mùa 2023-24, anh đã tìm lại được cảm giác ghi bàn sau một mùa giải trước đó có phần chững lại.

Foden (phải) nhận giải Cầu thủ xuất sắc trận đấu trong chiến thắng của Man City (Ảnh: Getty).

“Bạn không thể tưởng tượng được chúng tôi nhớ Phil đến thế nào đâu. Hai trận đấu gần đây nhất, Phil chính là Phil mà chúng tôi biết. Cậu ấy đã chơi gần Erling trong năm chúng tôi giành chức vô địch thứ tư (vô địch liên tiếp năm 2024). Phil là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh", Guardiola chia sẻ.

Guardiola nói thêm: “Đó là cảm giác nguy hiểm khi ở gần vòng cấm, và cậu ấy có thể ghi thêm một hoặc hai bàn nữa. Vậy nên, chúng tôi rất vui, bởi vì tôi biết nếu cậu ấy hạnh phúc và cuộc sống ổn định thì tài năng bẩm sinh, đáng kinh ngạc của cậu ấy sẽ bộc lộ”.

Guardiola nhấn mạnh rằng Foden chưa bao giờ chịu áp lực phải thay đổi phong độ. “Mọi người trong cuộc sống của chúng ta đều cần được yêu thương, nhưng cậu ấy lại đặc biệt. Có những người nhạy cảm hơn, và cậu ấy là người cần được ôm ấp, trong mọi khía cạnh, với bạn bè, với tôi, với câu lạc bộ. Khi điều đó xảy ra, Phil phản ứng đúng với bản chất của một cầu thủ”, thuyền trưởng của Man City nói.