Ronaldo được vinh danh trong trong ngày Al Nassr giành chiến thắng

Trước khi trận đấu giữa Al Nassr và Al Fateh tại vòng 2 Saudi Pro League diễn ra, một buổi lễ vinh danh ngắn đã được tổ chức trên sân Awwal Park. Dưới sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả đội nhà, Ronaldo bước ra sân với nụ cười rạng rỡ và nhận giải thưởng Chiếc giày vàng Saudi Pro League 2024.

Cristiano Ronaldo lần thứ 2 liên tiếp nhận giải Giày vàng Saudi Pro League (Ảnh: SPL)

Đây là danh hiệu ghi nhận thành tích ghi 35 bàn thắng của anh ở mùa giải trước, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu. Thành tích này là minh chứng cho khả năng săn bàn đáng nể của Ronaldo, dù đã bước sang tuổi 40 nhưng anh vẫn có lần thứ hai liên tiếp giành giải Vua phá lưới Saudi Pro League.

Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha hướng tới kỷ lục của cựu danh thủ Asamoah Gyan, người từng 3 lần liên tiếp đoạt Chiếc giày vàng Saudi Pro League (từ mùa 2011-12 đến 2013-14).

Sau khi nhận danh hiệu, Ronaldo trở lại trận đấu với tinh thần cống hiến cao nhất cho khán giả nhà. Tiền đạo sinh năm 1985 chơi đầy cố gắng nhưng không thể xuyên thủng mành lưới của Al Fateh. Đầu hiệp hai, CR7 có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng anh lại đá hụt bóng trước sự tiếc nuối của đồng đội.

Mặc dù không thể ghi bàn ở trận đấu này, Ronaldo vẫn còn đó Sadio Mane và tân binh Inigo Martinez làm thay nhiệm vụ của anh. Phút 52, Mane phối hợp với Kingsley Coman bằng một cú chạm bóng gọn gàng trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới, mở tỷ số trận đấu.

Ronaldo trong trận đấu với Al Fateh tại vòng 2 Saudi Pro League (Ảnh: Getty).

Có được lợi thế dẫn trước, Ronaldo cùng đồng đội chơi với tâm thế thoải mái và tạo ra vô số tình huống uy hiếp khung thành đội khách. Phút 83, từ tình huống đá phạt góc của Marcelo Brozovic, tân binh Inigo Martinez đã bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vượt qua thủ môn Al-Kholood, ấn định chiến thắng 2-0 cho Al Nassr.

Với chiến thắng này, đoàn quân HLV Jorge Jesus vươn lên vị trí đầu bảng tại Saudi Pro League với 6 điểm cùng hiệu số +7 sau 2 vòng đấu. Trận tiếp theo Al Nassr sẽ chạm trán Al Riyadh, CLB đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng vào lúc 1h ngày 21/9.