Rò rỉ kết quả giải thưởng Quả bóng vàng: Lộ diện chủ nhân mới?

Vào lúc 1h ngày 23/9, tạp chí France Football sẽ tổ chức lễ trao giải Quả bóng vàng ở tại Nhà hát Theatre du Chatelet, nằm ở Quảng trường Chatelet, Paris (Pháp). Đây là một trong những địa danh biểu tượng của thủ đô Paris, nơi từng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm vóc quốc tế.

Kết quả giải thưởng Quả bóng vàng 2025 bị rò rỉ trên mạng (Ảnh: Twitter).

Giải thưởng Quả bóng vàng là giải thưởng uy tín được France Football là đơn vị khởi xướng và duy trì giải thưởng từ năm 1956. Cho tới thời điểm này, đây vẫn là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất trong làng túc cầu.

Trước giờ G, dư luận đang hồi hộp đón chờ chủ nhân mới ở giải thưởng này. Theo giới chuyên gia, hai cầu thủ Ousmane Dembele (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) là những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu này. Cơ hội chia đều cho hai cầu thủ.

Tuy nhiên, trước thềm lễ trao giải, nhà báo người Argentina, Pablo Giralt, đã chia sẻ bức ảnh rò rỉ về kết quả giải thưởng Quả bóng vàng. Trong bức ảnh này, Lamine Yamal được cho là người giành Quả bóng vàng, Ousmane Dembele giành Quả bóng bạc và Vitinha là chủ nhân của Quả bóng đồng.

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Bức ảnh trên cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nếu đăng quang Quả bóng vàng, Yamal sẽ đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất giành được danh hiệu này.

Yamal hay Dembele sẽ giành giải thưởng này (Ảnh: Goal).

Mặc dù vậy, nhiều người nhanh chóng phát hiện ra nhiều chi tiết sai trong bức hình này như tên của Kylian Mbappe được viết thành Kyilian Mbappe, hay tên của CLB Inter Milan (Internazionale) cũng được viết thành Internatzionale. Điều đó khiến nhiều người hoài nghi về tính chính xác của thông tin trên.

Theo Tổng biên tập France Football, Vincent Garcia, khẳng định kết quả của giải thưởng Quả bóng vàng được giữ kín tuyệt đối, ngay cả ban lãnh đạo tờ L’Equipe (cùng công ty mẹ với France Football) cũng không biết được người thắng cuộc.

Ông Vincent Garcia khẳng định: “Tôi sẽ giữ kết quả tới tận phút chót, dù khiến cho một vài người không hài lòng”.