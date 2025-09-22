Dembele nhiều khả năng bỏ lỡ lễ trao giải Quả bóng vàng 2025

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 sẽ diễn ra tại nhà hát Chatelet, Paris (Pháp) vào rạng sáng 23/9 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ đã khiến Paris Saint-Germain phải dời lịch thi đấu trận gặp Marseille từ rạng sáng 22/9 sang rạng sáng 23/9.

Dembele nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong buổi lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 (Ảnh: Getty).

Lịch trình mới này đã khiến trận đấu trùng với thời điểm diễn ra lễ trao giải, buộc nhiều ngôi sao của PSG, bao gồm cả Ousmane Dembele phải đứng trước lựa chọn giữa hai sự kiện.

Về phía CLB Marseille cũng đã chính thức xác nhận trận đấu với PSG phải lùi sang rạng sáng thứ ba do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Đội bóng này ra thông báo: “Olympique de Marseille tôn trọng quyết định của chính quyền tỉnh Bouches-du-Rhône về việc hoãn trận giữa Marseille với PSG vì lý do an toàn liên quan đến điều kiện thời tiết trong khu vực”.

Thông báo còn nhấn mạnh: “Olympique de Marseille lấy làm tiếc vì điều kiện hiện tại không cho phép tổ chức trận đấu, ảnh hưởng tới cả cầu thủ, CĐV đã có mặt cũng như toàn bộ hình ảnh sự kiện. Lượng mưa có thể đạt 70 đến 90mm ở một số khu vực, thậm chí 120mm chỉ trong vài giờ vậy nên ban tổ chức buộc phải rời trận đấu”.

Nếu PSG dồn toàn lực cho màn đối đầu này, tổng cộng có 8 cầu thủ trong đội hình giành “cú ăn ba” mùa trước đã được đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng nam năm nay sẽ bỏ lỡ sự kiện.

Danh sách bao gồm Ousmane Dembele, Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz và Vitinha.

Màn trình diễn chói sáng của Dembele ở mùa giải vừa qua đã đưa anh trở thành ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025. Với 35 bàn và 16 kiến tạo trên mọi đấu trường, ngôi sao người Pháp đã giúp PSG lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch Champions League, hoàn tất cú ăn ba vĩ đại.

HLV Luis Enrique nằm trong danh sách đề cử HLV xuất sắc nhất năm có nguy cơ vắng mặt (Ảnh: Getty).

Nhiều khả năng sẽ có một người khác đại diện cho Dembele lên nhận giải trong trường hợp anh là người chiến thắng. Trong khi đó, HLV Luis Enrique không có sự lựa chọn nào khác. Ông được đề cử cho hạng mục HLV Nam của năm cùng Antonio Conte, Hansi Flick, Enzo Maresca và Arne Slot, nhưng sẽ vắng mặt tại Paris do phải chỉ đạo PSG trong trận đấu với Marseille.