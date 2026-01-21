Real Madrid thắng đậm Monaco, PSG thua Sporting Lisbon

Tiếp đón Monaco vào rạng sáng 21/1, Real Madrid không mất quá nhiều thời gian để khẳng định đẳng cấp. Phút thứ 5, Kylian Mbappe đã ghi dấu ấn bằng cú sút quyết đoán để mở tỷ số.

Đến phút 25, tiền đạo người Pháp hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo tinh tế của Vinicius Junior, qua đó sớm định đoạt số phận trận đấu.

Mbappe ăn mừng cùng Vinicius sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, Real Madrid thực sự biến sân Bernabeu thành sàn diễn riêng. Lần lượt Mastantuono, Vinicius và Jude Bellingham thay nhau lập công, xen giữa là pha phản lưới nhà của Thilo Kehrer bên phía Monaco.

Sai lầm hiếm hoi của Dani Ceballos giúp Monaco có bàn danh dự, nhưng đó chỉ là điểm nhấn nhỏ trong một đêm hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Thắng lợi đậm đà 6-1 không chỉ giúp Real Madrid vươn lên nhóm 8 đội đầu bảng mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng giành ngôi vương tại đấu trường Champions League năm nay.

Trái ngược hoàn toàn với niềm vui tại Tây Ban Nha, Paris Saint Germain (PSG) đã phải trải qua một đêm thảm họa trên đất Bồ Đào Nha. Dù kiểm soát bóng vượt trội và liên tục vây hãm khung thành Sporting Lisbon, nhưng sự phung phí của các chân sút đã khiến đoàn quân HLV Luis Enrique phải trả giá cực đắt.

Luis Suarez trở thành cái tên gây ám ảnh đội bóng thủ đô nước Pháp khi anh tận dụng tối đa những sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi bàn mở tỷ số ở phút 74. Dù Kvaratskhelia đã thắp lại hy vọng cho PSG bằng một siêu phẩm sút xa, nhưng kịch tính đã được đẩy lên cao trào ở những giây cuối cùng.

PSG thua sốc trên sân của Sporting Lisbon (Ảnh: Getty).

Phút bù giờ cuối cùng, lại là Luis Suarez với pha dứt điểm lạnh lùng ấn định thắng lợi 2-1 cho Sporting Lisbon.

Kết quả này giúp đại diện Bồ Đào Nha tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Champions League 2025-26, trong khi PSG rơi vào tình thế buộc phải giành chiến thắng trước Newcastle ở vòng đấu cuối nếu không muốn bị văng khỏi nhóm 8 đội giành vé trực tiếp giành vé vào vòng sau.