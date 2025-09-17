Real Madrid lập kỷ lục khó xô đổ tại UEFA Champions League

Dù 2 lần gặp bất lợi trước đối thủ, đoàn quân HLV Xabi Alonso vẫn cho thấy bản lĩnh của một đội bóng từng 15 lần vô địch giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu.

Phút 22, Real Madrid bất ngờ để đại diện nước Pháp vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, “Kền kền trắng” nhanh chóng đáp trả chỉ 6 phút sau. Kylian Mbappe lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Real Madrid vất vả giành chiến thắng 2-1 trước Dortmund (Ảnh: Getty).

Phút 72, một lần nữa đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha rơi vào tình cảnh khó khăn khi Dani Carvajal nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc họ phải chơi với 10 người. Lúc này, bản lĩnh của Los Blancos một lần nữa trỗi dậy. Phút 81, Kylian Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn với cú sút phạt đền thành công thứ hai, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy kịch tính cho Real Madrid.

Có được 3 điểm quý giá, Real Madrid khởi đầu như mơ tại đấu trường UEFA Champions League. Đây cũng là chiến thắng thứ 200 của Los Blancos ở đấu trường này và là đội bóng đầu tiên trong lịch sử cán mốc kỷ lục kể trên.

"Kền kền trắng" hiện vẫn là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu với 15 chức vô địch, bỏ xa đối thủ bám đuổi AC Milan (7 chức vô địch). Lần gần nhất họ lên ngôi là mùa giải 2023-24, sau khi đánh bại Borussia Dortmund 2-0 tại Wembley.

Trận ra mắt Champions League của tân HLV Xabi Alonso đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ. Trong trận đấu với Marseille, Real Madrid đã thực hiện tới 15 cú sút trúng đích. Thành tích này giúp Alonso trở thành huấn luyện viên đem đến số cú sút trúng đích cao nhất ở trận ra mắt Champions League, kể từ mùa 2003-04.

Mbappe cũng gây chú ý với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Cú đúp vào lưới Marseille đã giúp anh cán mốc 50 bàn thắng kể từ khi cập bến Real Madrid. Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo người Pháp không giấu nổi niềm vui, cho biết: “Đây là một trận đấu đáng nhớ. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu và nỗ lực vượt qua khó khăn.

Mbappe tỏa sáng với cú đúp vào lưới Marseille đem về 3 điểm quý giá cho Real Madrid (Ảnh: Getty).

Dù mới chỉ ở giai đoạn phân hạng nhưng chúng tôi vẫn trân quý từng chiến thắng có được. Thành công hôm nay giành cho toàn thể đội bóng Real Madrid. Tôi may mắn khi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận, những gì tôi làm hôm nay chỉ đơn giản là vì muốn được cống hiến cho đội bóng”.

Mbappe và đồng đội ở Real Madrid sẽ tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh châu Âu với chuyến làm khách tới Kazakhstan để đối đầu với CLB Kairat vào ngày 30/9. Dù đã có chiến thắng đầu tiên, mục tiêu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn là giành trọn 3 điểm để tiến gần hơn đến chức vô địch lần thứ 16 trong lịch sử.