Real Madrid chiến thắng dù 3 lần bị công nghệ VAR từ chối bàn thắng

Tiếp đón đối thủ yếu Mallorca, Real Madrid sử dụng hai ngôi sao tiền đạo Mbappe, Vinicius đá chính từ đầu, nhiệm vụ phân phối bóng ở giữa sân được trao cho Valverde, Guler và Tchouameni.

Guler tỏa sáng trong chiến thắng của Real Madrid trước Mallorca (Ảnh: Getty).

Hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold ghi dấu ấn ở phút thứ 7, anh có pha chuyền dài thông minh để Mbappe thoát xuống sút tung lưới thủ môn Roman, tuy nhiên công nghệ VAR xác định Mbappe việt vị và từ chối bàn thắng.

Khi hàng công Real Madrid bế tắc thì hàng thủ của họ lại thi đấu thiếu tập trung. Phút 18, từ tình huống đá phạt góc của Pablo Torre, tiền đạo Vedat Muriqi đã thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Thibaut Courtois, mở tỷ số 1-0 cho Mallorca.

Sức ép tấn công của Real Madrid được cụ thể hóa ở phút 37, hậu vệ Alvaro Carreras thực hiện cú treo bóng đến vị trí của Dean Huijsen để cầu thủ này đánh đầu kiến tạo cho Arda Guler đánh đầu nối ghi bàn, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.

Đúng một phút sau, Federico Valverde cướp được bóng ở giữa sân và tung đường chuyền để Vinicius dùng kỹ thuật cá nhân đột phá và dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid.

Mbappe có đến hai lần bị công nghệ VAR từ chối bàn thắng (Ảnh: Getty).

Đội chủ nhà vẫn kiểm soát tốt trận đấu và ở phút 45+1, Mbappe lần thứ hai bị công nghệ VAR từ chối bàn thắng sau tình huống ghi bàn đẳng cấp. Đáng tiếc là chân sút người Pháp một lần nữa bị thổi phải việt vị.

Sang hiệp 2, Real Madrid chủ động chơi chậm trong khi Mallorca vẫn bế tắc trong tấn công. Phút 55, Guler dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Roman, tuy nhiên công nghệ VAR xác định cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ để bóng chạm tay và lần thứ ba từ chối bàn thắng cho Real Madrid.

Mallorca tấn công dồn dập ở cuối trận và sự xuất sắc của thủ môn Courtois giúp Real Madrid bảo toàn chiến thắng 2-1 trên sân Bernabeu. Toàn thắng cả ba trận, Real Madrid tạm thời dẫn đầu La Liga với 9 điểm nhưng họ có thể mất vị trí nếu cả Barcelona và Mallorca cùng chiến thắng vào tối nay.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Alexander-Arnold, Guler, Tchouameni, Valverde, Mastantuono, Mbappe, Vinicius.

Bàn thắng: Guler (37'), Vinicius (38').

Mallorca: Roman, Mateu Jaume, Raillo, Valjent, Kumbulla, Darder, Lato, Morlanes, Torre, Muriqi, Joseph.

Bàn thắng: Muriqi (18').