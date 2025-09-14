Mbappe tỏa sáng, Real Madrid chiến thắng dù bị đuổi người

Đối đầu Sociedad trên sân khách, Real Madrid tung ra sân đội hình gồm nhiều ngôi sao như Guler, Vinicius, Brahim Diaz, Mbappe. Ngay ở phút thứ 2, Guler đã sút tung lưới Sociedad nhưng trọng tài đã thổi phạt việt vị với Mbappe trước đó.

Thẻ đỏ của Dean Huijsen khiến Real Madrid gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Getty).

Áp lực của Real Madrid đã được cụ thể hóa ở phút 12, tận dụng đường chuyền về không tốt của cầu thủ phía Sociedad, Mbappe đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm và dễ dàng sút tung lưới đối thủ ở tình huống đối mặt thủ môn Remiro.

Những phút tiếp theo, Real Madrid dễ dàng kiểm soát trận đấu nhưng các đường bóng tấn công không thực sự sắc nét. Tuy nhiên, khi đang sở hữu thế trận tốt, Los Blancos bất ngờ chỉ còn 10 người do trung vệ Dean Huijsen nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo.

Real Madrid vẫn chơi lỳ lợm dù thiếu người và Mbappe tiếp tục đóng vai trò người hùng. Phút 44, tiền đạo người Pháp đột phá dũng mãnh từ cánh trái vào vòng cấm, rồi chuyền dọn cỗ để Guler dứt điểm cận thành tung lưới Sociedad, nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Madrid.

Sang hiệp 2, Sociedad với lợi thế quân số đã liên tục tấn công dồn dập. Tinh thần của đội chủ nhà càng lên cao khi phút 56, Mikel Oyarzabal thực hiện thành công quả phạt đền rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Mbappe tỏa sáng trong chiến thắng của Real Madrid (Ảnh: Getty).

Sức ép lớn được Sociedad tạo ra khiến Real Madrid chỉ còn biết lùi sâu đội hình phòng ngự ở cuối trận. Thầy trò HLV Xabi Alonso may mắn bảo toàn thành quả với chiến thắng 2-1 trước khi rời sân Anoeta.

Đánh bại Sociead 2-1 trong chuyến đi đầy bão táp ở xứ Basque, Real Madrid duy trì mạch toàn thắng tại La Liga 2025-26 và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 12 điểm tuyệt đối.

Ở vòng 5, Real Madrid sẽ tiếp đón Espanyol trên sân nhà Bernabeu. Trước đó, "Kền kền trắng" sẽ đụng độ Marseille tại lượt trận đầu tiên vòng bảng UEFA Champions League vào ngày 17/9.

Đội hình thi đấu

Sociedad: Remiro, Elustondo, Zubeldia, Caleta Car, Goti, Guedes, Marin, Gorrotxategi, Gomez, Barrenetxea, Oyarzabal.

Bàn thắng: Oyarzabal (56' pen).

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Ceballos, Tchouameni, Guler, Vinicius, Brahim Diaz, Mbappe.

Bàn thắng: Mbappe (12'), Guler (44').