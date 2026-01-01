Real Madrid bất ngờ sa thải HLV Xabi Alonso

Real Madrid đã chính thức nói lời chia tay với Xabi Alonso ngay sau thất bại trước Barcelona ở trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha.

Trang chủ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha viết: "Real Madrid thông báo rằng, theo thỏa thuận giữa CLB và HLV Xabi Alonso, đôi bên đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của ông với tư cách HLV trưởng.

Xabi Alonso bị sa thải chỉ sau 7 tháng dẫn dắt Real Madrid (Ảnh: Getty).

Xabi Alonso mãi mãi nhận được tình cảm và sự ngưỡng mộ của những người hâm mộ Real Madrid bởi ông là huyền thoại của CLB và luôn đại diện cho những giá trị cốt lõi của chúng ta.

Real Madrid sẽ mãi là ngôi nhà của ông. Câu lạc bộ cảm ơn Xabi Alonso cùng toàn bộ ban huấn luyện vì sự làm việc và cống hiến thời gian qua, đồng thời chúc họ may mắn trong chương mới của sự nghiệp.”

Vào mùa Hè năm ngoái, HLV Xabi Alonso đã nhận lời dẫn dắt CLB cũ Leverkusen thay thế HLV Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, sự hợp tác của hai bên đã chấm dứt chỉ sau 204 ngày ngắn ngủi với 29 trận đấu. Đây được xem là quyết định không thể tránh khỏi.

Trong 29 trận đã qua dưới thời HLV Xabi Alonso, Real Madrid giành 20 chiến thắng, 4 trận hòa và 5 thất bại. Đó là con số không quá tồi nếu nhìn bề ngoài. Nhưng vấn đề ở chỗ phong độ của đội bóng lao dốc thảm hại trong thời gian qua.

Cho đến trận gặp Valencia vào ngày 1/11, mọi đánh giá đều gần như hoàn hảo. Real Madrid thắng 17/20 trận, dẫn đầu La Liga với khoảng cách 5 điểm và toàn thắng tại Champions League. Nhưng chỉ 41 ngày sau, tất cả đã đảo chiều hoàn toàn.

Trong 9 trận đấu gần nhất, Los Blancos chỉ thắng 3 trận. Real Madrid từ vị thế dẫn đầu rơi xuống bờ vực. Họ mất ngôi đầu bảng La Liga vào tay Barcelona với 4 điểm ít hơn. Ở đấu trường Champions League, "Kền kền trắng" bị đẩy xuống vị trí thứ 7. Mới nhất, họ vừa mất chức vô địch siêu cúp Tây Ban Nha sau thất bại trước Barcelona.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ của mình, HLV người Tây Ban Nha còn có mâu thuẫn với một vài cầu thủ Real Madrid, trong đó có Vinicius. Thậm chí, nhiều nguồn tin khẳng định tiền đạo người Brazil còn tính ra đi vì không hài lòng với HLV Xabi Alonso.

Vinicius từng nổi loạn vì không hài lòng với HLV Xabi Alonso (Ảnh: Getty).

Trong trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha cách đây vài ngày, HLV Xabi Alonso đã bị chỉ trích vì rút Vinicius (người chơi hay nhất bên phía Real Madrid) ra sân và sau đó đội bóng chơi co cụm phòng ngự trước Barcelona.

Ban lãnh đạo của Real Madrid không muốn kiên nhẫn với HLV Xabi Alonso vì cảm thấy tình hình không được cải thiện.

Trước mắt, người đồng đội cũ của Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa sẽ tạm thời dẫn dắt Real Madrid. Trước khi đảm nhận vai trò này, cựu hậu vệ của Los Blancos đang dẫn dắt đội trẻ của CLB.