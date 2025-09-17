David Beckham phát ngấy khi xem Man Utd thi đấu

"Là một cựu cầu thủ và là một người hâm mộ câu lạc bộ, tôi hy vọng họ cũng đau lòng như chúng tôi, những người hâm mộ đội bóng", David Beckham bày tỏ trên kênh CBS Sports Golazo về khởi đầu mùa giải tệ hại của Man Utd trên mọi đấu trường mùa này.

Man Utd dưới thời HLV Ruben Amorim bị chỉ trích khi chỉ đạt tỷ lệ chiến thắng 36,2% trong tổng số 47 trận cầm quân, là HLV có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất kể từ năm 1945 đến nay.

Man Utd dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim nhận nhiều chỉ trích sau khởi đầu mùa giải bết bát (Ảnh: Getty).

Ở mùa giải này, đội chủ sân Old Trafford chỉ mới giành được một trận thắng trong 5 trận mở màn trên mọi đấu trường. Đặc biệt "Quỷ đỏ" vừa nhận thất bại 0-3 trước Man City ở vòng 4 Premier League, khiến họ chỉ xếp vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng và tái hiện mùa giải ảm đạm như hồi năm ngoái.

"Là những cầu thủ chuyên nghiệp, họ phải cảm thấy đau lòng. Họ không ra sân với mục tiêu giành chiến thắng. Họ cảm thấy sợ khi phải đối đầu với một đội như Man City, ngay tại sân nhà Etihad.

Mỗi khi thua những trận đấu như thế này, bạn sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Bởi vì bạn biết rằng bạn không thể đi bộ quanh Manchester và chạm trán người hâm mộ của đội nhà.

Và như tôi đã nói, với tư cách là một người hâm mộ đội bóng, tôi cảm thấy khá chán ngán khi phải xem những trận đấu này và chứng kiến ​​những gì chúng tôi, những người hâm mộ, đang chứng kiến", David Beckham bày tỏ.

Vào cuối tuần này, Man Utd sẽ phải đối đầu một đối thủ rất mạnh khác là Chelsea ở vòng 5 Premier League. Nếu tiếp tục thất bại, HLV Ruben Amorim được dự báo sẽ khó giữ được "ghế nóng" dù trước đó có nhiều thông tin ban lãnh đạo Man Utd vẫn đặt niềm tin vào chiến lược gia người Bồ Đào Nha.