Báo Anh tiết lộ thời điểm Man Utd sa thải HLV Amorim

Theo tờ Manchester Evening, mặc dù ban lãnh đạo Man Utd công khai ủng hộ nhưng họ vẫn chuẩn bị sẵn phương án thay thế nếu thành tích không được cải thiện trong 3 trận đấu tới. Điều này cho thấy HLV Amorim chỉ còn rất ít thời gian để chứng minh năng lực của mình trước tháng 10.

HLV Amorim đứng trước nguy cơ bị sa thải sau khi để thua Man City 0-3 trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Ba cái tên HLV Amorim cần vượt qua đó chính là Chelsea, Sunderland và Brentford, những đội bóng đang lần lượt đứng thứ 5, 7 và 12 trên bảng xếp hạng Premier League 2025-26. Đây sẽ là chuỗi trận quyết định tương lai của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Old Trafford, trong bối cảnh “Quỷ đỏ” đang sa sút trầm trọng kể từ đầu mùa.

Man Utd hiện đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng và chỉ giành được 4 điểm sau 4 vòng đầu tiên. Họ cũng bị Grimsby Town - đội bóng hạng dưới loại khỏi Carabao Cup, điều càng khiến áp lực gia tăng lên vai HLV Amorim.

Kể từ khi lên nắm quyền tại Man Utd cách đây 10 tháng, HLV Ruben Amorim mới chỉ giành vỏn vẹn 8 chiến thắng trong 31 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Thành tích kém cỏi này đã khiến nhiều cầu thủ kỳ cựu bắt đầu nghi ngờ vào chiến lược và phương pháp huấn luyện của ông.

Trận thua 0-3 trước Man City ngay trên sân nhà ở vòng 4 Ngoại hạng Anh đã khiến làn sóng chỉ trích dâng cao, buộc ban lãnh đạo phải hành động.

Mặc dù những người nắm quyền tại Man Utd vẫn khẳng định sự ủng hộ với HLV Amorim trước truyền thông, nhưng giới chuyên gia bóng đá Anh đã chỉ ra rằng Man Utd cũng từng làm vậy với HLV Erik Ten Hag trước khi sa thải ông chỉ sau 9 vòng đấu mùa trước.

Man Utd đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản thay HLV khi rút gọn danh sách các ứng viên tiềm năng. Đáng chú ý, hai cái tên nổi bật nhất là HLV trưởng tuyển Anh Gareth Southgate và cựu HLV Tottenham Mauricio Pochettino.

Ngoài ra, danh sách còn có Oliver Glasner (Crystal Palace), Marco Silva (Fulham) và Andoni Iraola (Bournemouth). Sự xuất hiện của Southgate và Pochettino cho thấy Man Utd đang tìm kiếm một HLV giàu kinh nghiệm và có khả năng quản lý tốt phòng thay đồ.

HLV Amorim không còn nhiều thời gian tại Man Utd (Ảnh: Getty).

Người hâm mộ đang hướng về 3 trận đấu sắp tới của Man Utd tại Premier League. Những gì diễn ra sau đó sẽ quyết định tương lai của HLV người Bồ Đào Nha, cũng như hướng đi của “Quỷ đỏ” cho phần còn lại của mùa giải. HLV Amorim cần giành ít nhất 2 chiến thắng để đảm bảo chiếc ghế của mình ở Old Trafford trước tháng 10.