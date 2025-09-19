Rashford tỏa sáng rực rỡ, Barcelona xuất sắc hạ gục Newcastle

Barcelona bước vào trận đấu trên sân St James Park của Newcastle ở vòng mở màn Champions League mà không có sự phục vụ của Lamine Yamal vì chấn thương. Trong bối cảnh ấy, HLV Hansi Flick đã tung Rashford ra sân ngay từ đầu, thi đấu bên cạnh hai cái tên quen thuộc là Raphinha và Lewandowski.

Rashford tỏa sáng giúp Barcelona giành chiến thắng trước Newcastle (Ảnh: BBC).

Ở bên kia chiến tuyến, Newcastle có đội hình mạnh nhất với bộ ba tấn công Harvey Barnes, Elanga và Gordon. Tân binh được kỳ vọng Woltemade ngồi trên băng ghế dự bị.

Dù thi đấu trên sân khách nhưng Barcelona vẫn dâng cao đội hình tấn công. Trong khi đó, Newcastle chủ yếu thực hiện các pha phản công.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra khá bình lặng. Barcelona không có nhiều pha tấn công nguy hiểm trước hàng thủ tốt của Newcastle. Trong khi đó, đội chủ nhà cố gắng tận dụng tốc độ của các cầu thủ trên hàng công để khai thác hàng thủ dâng cao của Barcelona. Tuy nhiên, họ cũng không đủ sắc sảo để cụ thể hóa cơ hội.

Sang hiệp 2, Barcelona đã xuyên thủng được hàng thủ của Newcastle theo phong cách của bóng đá Anh. Phút 58, Kounde có pha tạt bóng ở bên cánh phải cho Rashford đánh đầu tung lưới thủ môn Nick Pope. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo sinh năm 1997 ở Champions League sau 4 năm.

Cú dứt điểm trái phá nâng tỷ số lên 2-0 của Rashford vào lưới Newcastle (Ảnh: Getty).

Chưa dừng ở đó, tới phút 66, Rashford tiếp tục tỏa sáng. Cầu thủ người Anh độc diễn trước vòng cấm, trước khi tung ra cú sút quyết đoán, không cho thủ thành Pope cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-0.

Sau khi liên tiếp thủng lưới hai bàn, Newcastle liên tiếp có sự thay đổi. Tuy nhiên, mãi tới phút 90, "Chích chòe" mới có bàn thắng. Từ pha căng ngang ở cánh phải của Murphy, Gordon đã lao vào đệm bóng tung lưới Barcelona.

Dù vậy, thời gian còn lại là không đủ giúp Newcastle tạo nên điều thần kỳ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-2 nghiêng về Barcelona.

Đội hình thi đấu Newcastle vs Barcelona

Newcastle: Pope, Trippier (Botman 76'), Dan Burn, Schar (Thiaw 63'), Livramento, Tonali, Joelinton (Willock 63'), Bruno Guimaraes, Harvey Barnes (Woltemade 63'), Elanga (Murphy 63'), Gordon

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Araujo, Cubarsi (Christensen 69'), Martin (Eric Garcia 81'), Pedri, De Jong, Fermin Lopez (Casado 90'), Raphinha, Rashford (Olmo 81'), Lewandowski (Torres 69')