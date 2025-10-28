Quyết đòi lại ngôi vương AFF Cup, Thái Lan nhập tịch cựu sao Chelsea

Thông tin trên được đích thân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang xác nhận. Bà khẳng định FAT đã hoàn tất quá trình liên hệ và đàm phán kéo dài với Jude Soonsup-Bell từ năm ngoái.

Jude Soonsup-Bell sắp nhập tịch thành công Thái Lan (Ảnh: FAT).

Ngay sau khi tiền đạo sinh năm 2004 đồng ý khoác áo tuyển Thái Lan, các thủ tục giấy tờ liên quan đến quốc tịch và tư cách thi đấu quốc tế đã được khởi động khẩn trương, nhằm kịp thời đăng ký cầu thủ cho đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) vào tháng 11/2025 gặp Singapore (giao hữu) và Sri Lanka (vòng loại Asian Cup 2027).

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson là người trực tiếp đề xuất việc triệu tập Jude Soonsup-Bell. Ông cho rằng tiền đạo 21 tuổi này sẽ là sự bổ sung quan trọng cho hàng công của “Voi chiến”.

Jude Soonsup-Bell sinh năm 2004. Cầu thủ này có cha là người Anh và mẹ là người Thái Lan. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Chelsea, ký hợp đồng chuyên nghiệp khi mới 17 tuổi và từng ra mắt đội một trong trận gặp Brentford tại Cúp Liên đoàn Anh.

Năm 2023, anh chuyển sang Tottenham Hotspur, thi đấu cho đội U21, trước khi có thời gian ngắn khoác áo Cordoba (Tây Ban Nha) và hiện là cầu thủ của Grimsby Town ở giải hạng 3 Anh (League Two). Ở mùa giải này, anh đã ra sân 8 trận cho Grimsby Town.

Trước khi chọn khoác áo tuyển Thái Lan, Jude Soonsup-Bell từng là thành viên của các đội tuyển trẻ Anh từ U15 đến U19.

Jude Soonsup-Bell từng khoác áo Chelsea trong quá khứ (Ảnh: Getty).

Sự xuất hiện của Jude Soonsup-Bell được xem là bước tiến quan trọng trong kế hoạch trẻ hóa đội tuyển Thái Lan, khi đội bóng đang hướng đến mục tiêu vượt qua vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài ra, sự xuất hiện của tiền đạo này nằm trong kế hoạch giành lại ngôi vương AFF Cup của đội tuyển Thái Lan. Sau khi đăng quang hai kỳ AFF Cup liên tiếp vào các năm 2020 và 2022, “Voi chiến” đã mất chức vô địch giải đấu này vào tay đội tuyển Việt Nam vào năm 2024.

Madame Pang bày tỏ sự kỳ vọng: “Jude là tài năng trẻ đầy triển vọng, mang trong mình dòng máu Thái Lan và khát khao cống hiến cho quê mẹ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa để cậu ấy sớm hòa nhập cùng đội tuyển”.