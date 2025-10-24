Báo Đông Nam Á: Thái Lan chấm dứt “phong cách bóng đá Nhật Bản”

Bóng đá Thái Lan đang trải qua một cuộc "thanh trừng" bất ngờ đối với các huấn luyện viên (HLV) người Nhật Bản. Chỉ trong vòng ba tháng, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã sa thải ba HLV người Nhật Bản khỏi các đội tuyển quốc gia nam, nữ và U23, gây ra nhiều tranh cãi và đặt ra câu hỏi về định hướng tương lai của nền bóng đá xứ chùa vàng.

Theo tờ SEAsia Goal, chuyên trang về bóng đá Đông Nam Á, "phong cách Nhật Bản đã kết thúc trong bóng đá Thái Lan". Cụ thể, HLV Masatada Ishii của đội tuyển nam, HLV Futoshi Ikeda của đội tuyển nữ và HLV Takayuki Nishigaya của đội tuyển U23 đều đã bị chấm dứt hợp đồng. Động thái này cho thấy một sự tái cấu trúc toàn diện trong cơ cấu huấn luyện của FAT.

Những quyết định gây sốc

HLV Ishii đã bị FAT sa thải vào ngày 21/10 (Ảnh: Getty).

Quyết định sa thải HLV Ishii vào ngày 21/10, người mới chỉ dẫn dắt đội tuyển nam Thái Lan được một thời gian ngắn và đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt gây bất ngờ. FAT giải thích rằng việc chia tay là do "công việc của HLV Ishii và ban huấn luyện cũng như các nguyên tắc xây dựng đội hình không phù hợp với định hướng của liên đoàn".

FAT nhấn mạnh rằng đây không phải là do đội tuyển thi đấu dưới sức, mà là sự không tương thích về triết lý. Điều này càng khó hiểu khi dưới thời HLV Ishii, Thái Lan đã có những dấu hiệu khởi sắc, bao gồm việc lọt vào vòng 16 đội Asian Cup 2023 với thành tích bất bại ở vòng bảng và giành hai chiến thắng liên tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027 trước Đài Loan.

HLV Ishii đã công khai bày tỏ sự khó hiểu và tức giận về quyết định này. Ông tiết lộ trên mạng xã hội rằng FAT đã bất ngờ thông báo chấm dứt hợp đồng sau một cuộc họp mà ban đầu được cho là để "nhìn lại hai trận đấu với Đài Loan". Lý do được đưa ra là "muốn thay đổi đội ngũ huấn luyện viên đội tuyển quốc gia cho từng nhóm tuổi", một lý do mà ông không thể chấp nhận và từ chối ký vào biên bản chấm dứt hợp đồng.

Trong khi đó, việc sa thải HLV Nishigaya của đội U23 vào đầu tháng 7 được cho là dễ hiểu hơn khi đội bóng này phải chịu 5 trận thua liên tiếp. Tương tự, HLV Ikeda của đội tuyển nữ cũng không thể tiếp tục dẫn dắt sau hai trận thua liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam.

FAT liên tục sa thải các huấn luyện viên người Nhật Bản (Ảnh: SEAsia Goal).

Tương lai nào cho bóng đá Thái Lan?

SEAsia Goal đặt câu hỏi: "Liệu đây có phải là hồi kết của "phong cách Nhật Bản" đã thống trị bóng đá Thái Lan trong nhiều năm? Nếu vậy, triết lý bóng đá nào sẽ theo đuổi tiếp theo?"

Phản ứng của người hâm mộ trước những quyết định này là sự thất vọng và hoài nghi. Các bình luận trên trang SEAsia Goal thể hiện sự lo lắng về sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á nói chung và bóng đá Thái Lan nói riêng, với những câu hỏi như: "Tại sao bóng đá Đông Nam Á không phát triển?", "Người hâm mộ vô cùng đau buồn", "Khu vực Đông Nam Á có quá nhiều vấn đề" và "Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đang bắt đầu sa sút".

Việc FAT đột ngột thay đổi toàn bộ ban huấn luyện người Nhật Bản, đặc biệt là khi một số HLV đang có thành tích tốt, đang khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về sự ổn định và định hướng chiến lược của nền bóng đá Thái Lan trong tương lai.