Paris Saint Germain khởi đầu đầy khó khăn tại Ligue 1

HLV Luis Enrique đã cất phần lớn trụ cột do trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Tottenham diễn ra cách đây 4 ngày. Chỉ có 5 cầu thủ được giữ lại đội hình xuất phát gồm Lucas Chevalier, Willian Pacho, Zaire-Emery, Vitinha và Bradley Barcola.

Ở trận đấu trên sân La Beaujoire (Nantes, Pháp), mặc dù có được khởi đầu mạnh mẽ, PSG lại không duy trì được dáng vẻ áp đảo quen thuộc, các pha phối hợp chưa thật sắc bén và Nantes phòng ngự kín kẽ đã khiến đội bóng thủ đô nước Pháp gặp bế tắc đến tận đầu hiệp hai.

Sau giờ nghỉ, HLV Enrique tung Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes và Desiré Doué vào sân, mới giúp PSG gia tăng sức ép và có bàn thắng duy nhất của trận đấu khi Vitinha thực hiện pha dứt điểm từ xa đẹp mắt ở phút 67.

PSG gặp khó khi đối đầu với đội bóng hạng 13 tại Ligue 1 (Ảnh: Reuters).

Có được bàn mở tỷ số, PSG chủ động chơi chậm nhưng cũng không thể tìm ra cách chọc thủng lưới đội chủ nhà thêm một lần nào nữa. Trận đấu kết thúc với tỷ số sát nút 1-0 cho thầy trò HLV Enrique.

Sau màn trình diễn không mấy thuyết phục trước Nantes, PSG cần phải cải thiện nhiều vấn đề. Họ chỉ có 12 cú sút (5 trúng đích) với chỉ số bàn thắng kỳ vọng ở mức 1,2. So với trận trước đó tại trận Siêu cúp châu Âu với Tottenham, đoàn quân HLV Enrique đã chơi dưới sức hoàn toàn.

Trong khi đó, Nantes dù thua nhưng hạn chế tối đa khả năng tấn công của PSG. Với đội hình lùi sâu, CLB xếp thứ 13 tại Ligue 1 mùa trước đã bịt kín mọi lối vào khung thành và gây sức ép lên hàng tiền vệ đối thủ.

Ngược lại, Nantes nỗ lực phản công thông qua tiền vệ phải Yassine Benhattab và tiền đạo Matthis Abline nhưng đều không thành. Họ chỉ có vỏn vẹn 5 cú sút và không lần nào đi trúng đích.

Với 3 điểm có được, PSG bắt đầu cuộc hành trình bảo vệ danh hiệu Ligue 1 mùa giải năm nay. Thầy trò HLV Enrique sẽ trở về sân nhà, tiếp đón Angers ở vòng tiếp theo vào ngày 22/8. Trong khi đó, Nantes phải đến sân của Strasbourg để tìm kiếm số điểm đầu tiên.