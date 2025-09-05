Vẻ đẹp quyến rũ của những cô gái bóng chuyền tại giải vô địch thế giới

Giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 đã dần đi đến hồi kết, các đội tuyển bóng chuyền nữ đã thực hiện gần xong hành trình của họ tại giải năm nay. Những cái tên xuất sắc nhất đã lộ diện.

Các cô gái tham dự giải vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan không chỉ tài năng mà còn cuốn hút bởi sự xinh đẹp, dù các cô luôn giữ vẻ bình dị khi xuất hiện trên sân đấu.

Tài năng hàng đầu của đội tuyển nữ Brazil Gabi Guimaraes, cao 1m80 (Ảnh: World Volleyball).

Cô gái này rất được hâm mộ tại Thái Lan (Ảnh: World Volleyball).

Đội tuyển nữ Brazil cũng là đội có trong đội hình rất nhiều người đẹp (Ảnh: World Volleyball).

Giải vô địch bóng chuyền vô địch thế giới 2025 cũng là giải đấu để lại rất nhiều dấu ấn. Ví dụ như đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu xuất hiện ở giải đấu này, hoặc đội tuyển nữ Pháp lần đầu tiên sau hơn 70 năm, lọt vào tứ kết giải vô địch thế giới.

Những cột mốc ấy mang lại niềm hạnh phúc và vẻ tự hào trên khuôn mặt của nhiều VĐV hiện diện tại giải.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện tại giải, chủ công Trần Thị Thanh Thúy (1m93) gây ấn tượng với quốc tế (Ảnh: VFV)

Lê Thanh Thúy (1m80) có cơ hội đứng cạnh các VĐV có trình độ thế giới (Ảnh: VFV).

Trước vòng bán kết vào ngày mai (6/9), các đội tuyển mạnh nhất gồm Italy (số một thế giới), Brazil (số hai thế giới), Nhật Bản (số 4 thế giới), vẫn giữ được vị thế của mình. Họ sẽ đua tranh đến ngôi vô địch cùng hiện tượng của giải năm nay là Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhật Bản và chủ nhà Thái Lan cũng là đội bóng nhận được rất nhiều cảm tình từ phía người hâm mộ. Từ trái qua: Ayane Kitamado (Nhật Bản, 1m83), Hattaya Bamrungsuk (Thái Lan, 1m80) và Ayaka Araki (Nhật Bản, 1m85) - Ảnh: World Volleyball.

Trong sân họ là đối thủ, ngoài sân họ là bạn: Miku Akimoto (33, Nhật Bản, 1m85) và Chatchu-on Moksri (Thái Lan, 1m82) - Ảnh: World Volleyball.

Đội tuyển nữ Nhật Bản là đội bóng châu Á thành công nhất tại giải năm nay (Ảnh: Siam Sport).

Đội tuyển nữ Italy là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch (Ảnh: Siam Sport).

Các trận đấu bán kết sẽ diễn ra ở Nhà thi đấu có tiêu chuẩn quốc tế Hua Mak tại Bangkok (Thái Lan). Đây là nhà thi đấu có sức chứa 8.000 chỗ ngồi. Ngoài giải vô địch bóng chuyền thế giới, nơi đây từng diễn ra giải vô địch futsal thế giới năm 2012.

Riêng trận bán kết giữa Italy và Brazil ngoài tính chất căng thẳng về chuyên môn, giữa đội số một và đội số hai thế giới, còn là cuộc đấu của những chân dài đúng nghĩa. Italy có 4 VĐV cao trên 1m90, một người cao trên 2m (Ekaterina Antropova, cao 2m02).

Còn đội tuyển số hai thế giới Brazil có 8 VĐV cao trên 1m90, trong đó có hai người cao xấp xỉ 2m, gồm Luzia Nezzo và Helena Wenk (cùng cao 1m99).