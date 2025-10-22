PSG thiết lập kỷ lục ghi bàn chưa từng có tại Champions League

Theo thống kê chính thức từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), PSG đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi từ 40 bàn thắng trở lên trong một năm dương lịch.

Bàn thắng mở tỉ số của Pacho giúp PSG phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại Champions League của Man Utd (Ảnh: Getty).

Cụ thể, với chiến thắng áp đảo 7-2 trước Bayer Leverkusen sáng 22/10, PSG đã nâng tổng số bàn thắng tại đấu trường danh giá này lên con số 45 chỉ trong năm 2025, một thành tích đáng kinh ngạc, vượt xa mọi ông lớn từng thống trị châu Âu trước đây.

Kỷ lục này từng được nắm giữ bởi Man Utd trong suốt 23 năm kể từ năm 2002. Khi đó, “Quỷ đỏ” đã ghi 38 bàn thắng dưới thời HLV Alex Ferguson.

Đặc biệt, PSG vẫn còn tới ba trận đấu nữa tại châu Âu trước khi năm 2025 kết thúc. Nếu duy trì hiệu suất ghi bàn khủng khiếp hiện tại, đội bóng thủ đô nước Pháp hoàn toàn có khả năng đưa cột mốc lịch sử mới này lên mức "không tưởng" tại đấu trường Champions League.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, PSG đang trình diễn một lối chơi tấn công áp đảo, trực diện nhưng vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ. Đại diện nước Pháp, với tư cách là đương kim vô địch giải đấu, đang chứng minh rõ ràng tham vọng bảo vệ vị trí đỉnh cao châu Âu của mình.

Phát biểu sau trận, HLV Luis Enrique bày tỏ sự hài lòng nhưng vẫn giữ thái độ khiêm tốn: “Chúng tôi không chỉ muốn ghi bàn, mà còn muốn bảo vệ danh hiệu. Mục tiêu của toàn đội là giữ vững chiếc cúp Champions League thêm một mùa giải nữa".

PSG phô diễn sức mạnh vượt trội tại Champions League (Ảnh: Getty).

Chiến thắng hủy diệt trước Leverkusen không chỉ giúp PSG củng cố vững chắc ngôi đầu bảng mà còn là lời khẳng định đanh thép, chứng minh phong độ đỉnh cao và sức mạnh tuyệt đối mà đội bóng thủ đô nước Pháp đang sở hữu tại đấu trường châu Âu.