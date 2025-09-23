PSG bại trận trong ngày Dembele nhận Quả bóng vàng 2025

Vì lý do thời tiết xấu, trận đấu này đã phải lùi lại, trùng với ngày diễn ra buổi trao giải Quả bóng vàng 2025 tại Paris (Pháp). Ousmane Dembele, Bradley Barcola và Desire Doue đều không thể thi đấu vì chấn thương.

Đáng chú ý, cả ba cầu thủ này đã có mặt tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 thay vì cùng các đồng đội hành quân đến làm khách trên sân của Marseille.

Thủ thành Lucas Chevalier mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua của PSG (Ảnh: Getty).

Sự vắng mặt của các ngôi sao trong đội hình khiến PSG gặp nhiều khó khăn trên sân Velodrome. Phút thứ 5, từ một quả tạt đơn giản của Mason Greenwood bên cánh phải, bóng đã chạm chân một cầu thủ PSG và bất ngờ đổi hướng bay lên không trung.

Thủ thành Lucas Chevalier, người được kỳ vọng thay thế Gianluigi Donnarumma, đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi băng ra nhưng lại đấm hụt bóng, tạo cơ hội không thể tốt hơn cho trung vệ Nayef Aguerd. Bằng một cú đánh đầu chuẩn xác vào lưới trống, Aguerd đã mở tỷ số cho Marseille.

Theo thống kê, bàn thắng được ghi vào phút thứ 4 này đã trở thành bàn thắng sớm nhất mà Marseille ghi vào lưới PSG trên mọi đấu trường trong suốt 45 năm qua.

Sau bàn thua bất ngờ, PSG dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ đã vấp phải một hàng phòng ngự Marseille được tổ chức chặt chẽ và thi đấu đầy kỷ luật. Bên cạnh đó, thủ môn Rulli của đội khách cũng có một ngày thi đấu xuất sắc, liên tục hóa giải các pha dứt điểm nguy hiểm từ phía đối thủ.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Marseille, đánh dấu lần đầu tiên đội bóng này giành chiến thắng trước PSG trên sân Velodrome ở Ligue 1 sau 14 năm.

Thất bại bất ngờ trước Marseille không chỉ khiến PSG nếm trải trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay, mà còn khiến họ mất luôn vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ligue 1.

Hiện tại, cuộc đua đến ngôi vương trở nên vô cùng kịch tính khi có đến 4 câu lạc bộ cùng có 12 điểm là Monaco, PSG, Lyon và Strasbourg. PSG tạm thời xếp thứ 2, chỉ đứng sau Monaco do thua kém về hiệu số bàn thắng (10 so với 13).

Trong khi đó, với chiến thắng quan trọng này, Marseille đã vươn lên vị trí thứ 6 với 9 điểm, trở lại cuộc đua vô địch một cách đầy ấn tượng.