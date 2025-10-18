PSG hòa kịch tính trong trận đấu tranh ngôi đầu bảng tại Ligue 1

Được chơi trên sân nhà Parc des Princes (Paris, Pháp), PSG nhập cuộc chủ động và sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 6 nhờ bàn thắng của Bradley Barcol. Tuy nhiên, sau bàn mở tỷ số, thầy trò HLV Luis Enrique lại sụp đổ theo cách không tưởng.

PSG nhanh chóng sụp đổ sau khi có bàn dẫn trước (Ảnh: Getty).

Phút 26, đội khách bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ cú đánh đầu chuẩn xác của Panichelli sau đường tạt bóng của Guela Doue. Chưa dừng lại, Moreira tiếp tục gây sốc khi ghi bàn thắng đẹp mắt ở phút 41, giúp Strasbourg vươn lên dẫn ngược 2-1 ngay trong hiệp một.

Chỉ vài phút sau giờ nghỉ, sai lầm khó tin của trung vệ Beraldo đã tạo cơ hội để Moreira kiến tạo cho Panichelli hoàn tất cú đúp, nới rộng cách biệt lên thành 3-1 cho đội khách Strasbourg, đẩy PSG vào thế khó khăn.

Sau khoảng thời gian ổn định lại đội hình, PSG bắt đầu thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Champions League. Phút 56, Desire Doue bị phạm lỗi trong vòng cấm, giúp đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Goncalo Ramos dứt điểm thành công, rút ngắn cách biệt 2-3.

Thế trận bắt đầu trở nên kịch tính khi Lee Kang In suýt gỡ hòa với cú sút dội cột dọc ở phút 72. Chỉ 7 phút sau, tiền vệ người Hàn Quốc đóng vai trò kiến tạo để tài năng trẻ Mayulu tung hai cú dứt điểm liên tiếp, mang về bàn thắng quý giá, ấn định kết quả hòa 3-3 đầy cảm xúc.

Trận hòa gây sốc này đánh dấu lần đầu tiên PSG rơi điểm trên sân nhà kể từ tháng 4. Trong khi đó, Strasbourg tiếp tục khẳng định vị thế "ngựa ô" đáng gờm dưới thời HLV Liam Rosenior.

Đội khách suýt chút nữa đã làm nên lịch sử với chiến thắng đầu tiên tại Parc des Princes sau 35 lần làm khách, cho thấy sự khó lường của họ tại Ligue 1 mùa này.

PSG suýt mất ngôi đầu bảng Ligue 1 vào tay Strasbourg (Ảnh: Getty).

Kết quả hòa 3-3 vẫn giúp PSG tạm thời giữ vững ngôi đầu bảng Ligue 1 với 17 điểm sau 8 vòng, hơn chính đối thủ Strasbourg 1 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của Luis Enrique sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi họ phải lập tức chuẩn bị cho chuyến làm khách khó khăn trước Bayer Leverkusen tại Champions League vào ngày 22/10 tới.