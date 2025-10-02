PSG ngược dòng giành chiến thắng trước Barcelona

Tiếp đón PSG trên sân nhà, Barcelona kỳ vọng chiến thắng để duy trì mạch trận thăng hoa. Lamine Yamal đá chính ngay từ đầu và HLV Hansi Flick sử dụng thêm cả Danil Olmo, Rashford, Feran Torres trên hàng công.

Bên phía PSG, Quả bóng vàng 2025 Dembele chưa thể góp mặt do chấn thương, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Mbaye, Barcola, Mayulu. Những phút đầu tiên diễn ra đầy hấp dẫn, hai đội đều dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng.

PSG sắc sảo hơn Barcelona trong các đường bóng tấn công (Ảnh: Getty).

Barcelona là đội tỏ ra sắc sảo hơn và phút 19, Rashford thực hiện đường chuyền thông minh để Ferran Torres dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

PSG gia tăng áp lực và đến phút 38, họ đã tìm được bàn gỡ hòa. Từ đường chuyền của Mendes, trung vệ Cubarsi của Barcelona mắc sai lầm, tạo điều kiện để ngôi sao trẻ 19 tuổi Mayulu có bóng rồi dứt điểm quyết đoán hạ gục Szczesny, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.

Cuối hiệp 1, PSG suýt chút nữa đã có thể vượt lên dẫn 2-1 nhưng cú ra chân nhanh của Barcola đưa bóng đi vọt xà ngang. Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu tiếp tục được đẩy cao, cả hai đội đều muốn giành chiến thắng.

Barcelona là đội kiểm soát thế trận ở tuyến giữa tốt hơn, nhưng họ không có được những cơ hội rõ rệt. PSG là đội chơi sắc nét hơn và ở phút 83, Lee Kang In dứt điểm nhanh đưa bóng tìm đúng cột dọc.

PSG ngược dòng giành 3 điểm trên sân của Barcelona (Ảnh: Getty).

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 90, tận dụng hàng thủ dâng cao của Barcelona, Hakimi băng xuống bên cánh phải rồi căng vào để tiền đạo Goncalo Ramos dứt điểm lạnh lùng ấn định thắng lợi 2-1 chung cuộc cho đại diện nước Pháp.

Chiến thắng ngay tại Tây Ban Nha chứng minh bản lĩnh và sức mạnh đồng đều của nhà đương kim vô địch UEFA Champions League. Barcelona cho thấy sự thất thường trong lối chơi, trong ngày Lamine Yamal thi đấu nhạt nhòa.

PSG đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng vòng bảng Champions League 2025-26 với 6 điểm tuyệt đối xếp sau Bayern Munich, Real Madrid, còn Barcelona đứng thứ 16. Ở lượt trận tiếp theo, Barcelona sẽ chạm trán Olympiacos, trong khi PSG hành quân đến sân của Leverkusen.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Martin, Pedri, De Jong, Dani Olmo, Lamine Yamal, Rashford, Ferran Torres.

Bàn thắng: Ferran Torres 19'

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire Emery, Mbaye, Barcola, Mayulu.

Bàn thắng: Mayulu 38', Ramos 90'.