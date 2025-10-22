PSG thắng đậm Bayer Leverkusen trong trận cầu 9 bàn thắng

Dù phải làm khách trên sân của Bayer Leverkusen trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2025-26, các học trò của HLV Luis Enrique đã nhanh chóng làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

Pacho ghi bàn mở tỷ số cho PSG (Ảnh: Getty).

Sau tiếng còi khai cuộc, PSG đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7, Pacho băng vào đánh đầu chuẩn xác sau pha phạt góc, tạo lợi thế sớm cho đội bóng nước Pháp.

Bị thủng lưới sớm, đội chủ nhà Bayer Leverkusen lập tức vùng lên mạnh mẽ tìm bàn gỡ. Phút 25, đại diện Bundesliga đứng trước cơ hội vàng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nhưng đáng tiếc, Alejandro Grimaldo lại không thể tận dụng thành công khi thực hiện hỏng quả phạt đền từ cự ly 11m.

PSG tiếp tục dồn ép đối thủ nhưng may mắn đã không đứng về phía đội khách, bóng liên tục dội trúng cột dọc rồi đi ra ngoài. Tưởng chừng bước ngoặt lớn xảy ra ở phút 32, khi Andrich bên phía Bayer Leverkusen phạm lỗi nguy hiểm và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Tuy nhiên, lợi thế hơn người của đội khách chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 phút sau khi Zabarnyi của PSG mắc lỗi trong vòng cấm và cũng bị truất quyền thi đấu. Garcia sau đó không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, cân bằng tỷ số 1-1 cho Bayer Leverkusen.

Garcia gỡ hòa 1-1 cho Bayer Leverkusen khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn (Ảnh: Getty).

Cả hai đội lúc này đều chơi với đội hình 10 người và để lộ ra nhiều sơ hở. Từ phút 41 đến 45+3, PSG ghi liền 3 bàn do công của Khvicha Kvaratskhelia và cú đúp của Doue giúp đại diện nước Pháp dẫn 4-1 khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, PSG không hề giảm tốc độ mà tiếp tục duy trì sức tấn công áp đảo, liên tiếp xé lưới thủ thành Mark Flekken. Nuno Mendes, Ousmane Dembele và Vitinha lần lượt ghi thêm ba bàn thắng, giúp đội bóng Pháp dẫn 7-1.

Ở chiều ngược lại, Leverkusen chỉ kịp vớt vát chút danh dự bằng pha lập công thứ hai của Garcia ở phút 54, chấp nhận thất bại đau đớn 2-7 ngay trên sân nhà Bay Arena.

Thắng tưng bừng 7-2, thầy trò HLV Luis Enrique độc chiếm ngôi đầu bảng Champions League với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, nâng tổng số bàn thắng lên 16.

Hàng công PSG cho thấy rõ sức mạnh vượt trội của nhà đương kim vô địch (Ảnh: Getty).

Ngược lại, Bayer Leverkusen chìm sâu vào khủng hoảng với chỉ 2 điểm, đứng thứ 27 trên bảng xếp hạng, lộ rõ sự yếu kém trong phòng ngự trước gã khổng lồ nước Pháp.