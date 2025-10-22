Rashford lập cú đúp, Barcelona thắng 6-1 ở Champions League

Tiếp đón Olympiakos trên sân nhà Olimpic Lluis Companys, Barcelona tung ra đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao như Pedri, Fermin, Rashford, Yamal. Với thực lực mạnh hơn, CLB xứ Catalonia dồn đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Ngay ở phút thứ 7, Lamine Yamal đột phá kỹ thuật, hàng thủ Olympiakos nỗ lực ngăn chặn, bóng bật đến đúng vị trí của Fermin Lopez và tiền vệ người Tây Ban Nha dễ dàng dứt điểm giúp đội chủ nhà dẫn trước 1-0.

Fermin Lopez tỏa sáng giúp Barcelona lấn lướt hoàn toàn ở hiệp 1 (Ảnh: Getty).

Những phút tiếp theo, đội bóng Hy Lạp vùng lên mạnh mẽ và tạo nên thế trận đôi công quyết liệt với Barca. Tuy nhiên, các chân sút của Olympiakos tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm.

Barcelona tiếp tục thể hiện được sự sắc sảo, phút 39, tài năng trẻ sinh năm 2008, Dro Fernandez ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho Fermin Lopez hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona và đó là kết quả của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Olympiakos bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu và gây bất ngờ cho đại diện Tây Ban Nha. Phút 53, El Kaabi đưa bóng vào lưới Barcelona nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng và bất ngờ cho Olympiakos hưởng phạt đền vì Eric Garcia để bóng chạm tay trong vòng cấm trước đó.

Trên chấm 11m, El Kaabi lập công rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Đội khách thi đấu hưng phấn và quyết tâm gỡ hòa, nhưng họ sớm rơi vào tình thế bất lợi do thiếu bình tĩnh.

Rashford lập cú đúp trong chiến thắng 6-1 của Barcelona (Ảnh: Getty).

Phút 57, Santiago Hezze nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng thô bạo và bị đuổi khỏi sân. Phải chơi với 10 người, Olympiakos không thể đứng vững trước sức ép của đoàn quân HLV Hansi Flick.

Phút 68, Barcelona được hưởng phạt đền sau tình huống Rashford bị thủ môn đội khách phạm lỗi và Lamine Yamal dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1.

Ở các phút 74 và 79, Rashford ghi liền 2 bàn thắng, còn Fermin Lopez cũng kịp hoàn tất cú hat-trick vào phút 76, giúp CLB xứ Catalonia có được 3 bàn thắng chớp nhoáng.

Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng tưng bừng 6-1 trước Olympiakos và thầy trò HLV Hansi Flick có được 6 điểm/3 trận ở vòng phân hạng UEFA Champions League 2025-26.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Szczesny, Balde, Cubarsi, Garcia, Kounde, Casado, Pedri, Fermin, Rashford, Yamal, Dro Fernandez.

Bàn thắng: Fermin Lopez (7', 39', 76'), Yamal (pen 68'), Rashford (74', 79')

Olympiakos: Tzolakis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Dani Garcia, Hezze, Podence, Chiquinho, Martins, El Kaabi.

Bàn thắng: El Kaabi (pen 53').