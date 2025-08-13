Donnarumma xác nhận rời PSG, chuẩn bị cập bến Man City

Gianluigi Donnarumma đã chính thức xác nhận việc rời PSG sau khi bị loại khỏi đội hình tham dự Siêu cúp UEFA với Tottenham Hotspur (14/8). Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh PSG vừa chiêu mộ thủ môn Lucas Chevalier từ Lille với mức giá 40 triệu euro.

Trên trang Instagram cá nhân, Donnarumma bày tỏ sự thất vọng: "Gửi đến những người hâm mộ Paris đặc biệt, ngay từ ngày đầu tiên tôi đến, tôi đã cống hiến hết mình cả trong và ngoài sân cỏ để giành được vị trí của mình và bảo vệ khung thành của PSG. Thật không may, có người đã quyết định rằng tôi không còn có thể là thành viên của nhóm và đóng góp vào thành công của đội nữa. Tôi rất thất vọng và chán nản".

Mối quan hệ giữa Donnarumma và Enrique đã đổ vỡ (Ảnh: M.E.N)

Trước đó cùng ngày, huấn luyện viên PSG Luis Enrique đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về "quyết định khó khăn" loại Donnarumma khỏi đội hình. "Donnarumma chắc chắn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, và thậm chí còn xuất sắc hơn nữa trên phương diện cá nhân. Nhưng đây là cuộc sống của những cầu thủ bóng đá đỉnh cao. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho quyết định khó khăn này. Nếu dễ dàng thì ai cũng làm được, những quyết định này liên quan đến hồ sơ của thủ môn mà đội tôi cần", Luis Enrique chia sẻ với Sky Italy.

Theo ESPN, PSG đã ký hợp đồng với Lucas Chevalier từ Lille vào ngày 9/8 với mức giá 40 triệu euro cộng thêm 15 triệu euro tiền thưởng tiềm năng. Các nguồn tin cho biết Chevalier được ký hợp đồng để trở thành thủ môn số một mới của PSG.

Nguồn tin nội bộ tiết lộ PSG không muốn giữ Donnarumma và không có ý định duy trì hai thủ môn hàng đầu trong đội hình mùa này. Câu lạc bộ đang chờ đợi lời đề nghị từ Chelsea, Manchester United hoặc Inter Milan, những đội bóng đã liên hệ với Enzo Raiola, người đại diện của Donnarumma. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ báo giới Pháp, bến đỗ của Donnarumma sẽ là Man City.

Donnarumma được cho là muốn gia hạn hợp đồng với PSG khi hợp đồng hiện tại chỉ còn một năm nữa là hết hạn, nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận. Thủ thành 26 tuổi là một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất đội với 850.000 euro một tháng và muốn được tăng lương. Tuy nhiên, anh từ chối chấp nhận cơ cấu lương mới do giám đốc thể thao Luis Campos áp dụng trong hai năm qua: một mức lương cơ bản thấp hơn với những khoản thưởng lớn cho thành tích cá nhân và tập thể.

Donnarumma bị "chê" khả năng chơi chân chưa tốt (Ảnh: Getty).

Mặc dù Donnarumma là một cầu thủ quan trọng của PSG mùa trước, với những pha cứu thua xuất sắc trong các trận đấu lớn giúp câu lạc bộ giành chức vô địch Champions League đầu tiên, Luis Enrique lại ưu tiên một thủ môn có khả năng phân phối bóng tốt hơn và thoải mái hơn khi cầm bóng, và Chevalier đáp ứng được yêu cầu này.

Donnarumma kết thúc bức thư chia tay đầy cảm xúc: "Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được nhìn thẳng vào mắt người hâm mộ tại Parc des Princes một lần nữa và nói lời tạm biệt như lẽ ra phải làm. Nếu điều đó không xảy ra, tôi muốn bạn biết rằng sự ủng hộ và tình cảm của các bạn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi và tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi sẽ luôn mang theo mình ký ức về tất cả những cảm xúc, những đêm kỳ diệu và về các bạn, những người đã khiến tôi cảm thấy như ở nhà. Gửi đến các đồng đội của tôi - gia đình thứ hai của tôi - cảm ơn các bạn vì mọi trận chiến, mọi tiếng cười, mọi khoảnh khắc chúng ta đã chia sẻ. Các bạn sẽ luôn là những người anh em của tôi. Được chơi cho câu lạc bộ này và sống ở thành phố này là một vinh dự to lớn. Cảm ơn Paris".