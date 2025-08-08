Công bố danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025: PSG có đến 9 đại diện

Danh sách rút gọn Quả bóng vàng năm nay được xét duyệt dựa trên màn trình diễn của các cầu thủ trong mùa giải 2024-25, cụ thể từ ngày 1/8/2024 đến 31/7/2025. Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với cách tính theo năm Dương lịch trước đây.

Danh sách rút gọn 30 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025 (Ảnh: Ballondorofficial).

Không có gì bất ngờ khi các cầu thủ PSG chiếm ưu thế áp đảo nhờ cú đúp danh hiệu mùa giải vừa qua, đặc biệt là chức vô địch Champions League đầy thuyết phục.

Sau chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan ở trận chung kết, hàng loạt ngôi sao của đội bóng thủ đô nước Pháp đã có tên trong danh sách đề cử. Những cái tên sáng giá như Ousmane Dembele, Vitinha, Joao Neves, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi và Nuno Mendes đều góp mặt.

Bộ ba Vitinha, Neves và Mendes gây ấn tượng mạnh khi đóng vai trò then chốt trong hành trình đăng quang UEFA Nations League của đội tuyển Bồ Đào Nha. Thành tích tập thể ấn tượng này nhiều khả năng sẽ tác động đáng kể đến vị trí xếp hạng chung cuộc của Lamine Yamal - tài năng trẻ được đánh giá cao trong màu áo Barcelona.

Bên cạnh sự áp đảo của các ngôi sao PSG, danh sách 30 ứng viên Quả bóng Vàng 2025 còn quy tụ hàng loạt tên tuổi hàng đầu thế giới như Jude Bellingham, Desire Doue, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Erling Haaland, Viktor Gyokeres, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Scott McTominay, Kylian Mbappe, Pedri, Cole Palmer, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Virgil van Dijk, Vinicius Jr, Mohamed Salah, Florian Wirtz và Lamine Yamal.

Dembele được đánh giá là ứng viên số một cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025 (Ảnh: Getty).

Danh sách này được đề cử bởi đội ngũ phóng viên của France Football và L'Équipe. Sau đó, 100 nhà báo đại diện cho 100 quốc gia hàng đầu trên bảng xếp hạng FIFA sẽ tiến hành bỏ phiếu, chọn ra top 10 cá nhân xuất sắc nhất theo thứ tự.

Tiêu chí đánh giá bao gồm: màn trình diễn cá nhân, tầm ảnh hưởng trong các trận đấu lớn, thành tích tập thể, phong cách chơi bóng và tinh thần fair-play. Lưu ý, các cầu thủ không được quyền tham gia bỏ phiếu - điều này chỉ áp dụng cho giải The Best của FIFA.

Đây là lễ trao giải Quả bóng vàng lần thứ 69 kể từ khi giải thưởng cao quý ra đời vào năm 1956, do tạp chí danh tiếng France Football tổ chức. Buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 22/9 tại Nhà hát Châtelet (Paris).

Rodri của Man City giành danh hiệu Quả bóng vàng 2024 (Ảnh: Getty).

Bên cạnh giải thưởng Quả bóng vàng dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất, buổi lễ cũng vinh danh các giải thưởng quan trọng khác như Quả bóng vàng nữ, Kopa Trophy (Cầu thủ trẻ hay nhất), Yashin Trophy (Thủ môn xuất sắc nhất) và Gerd Muller Trophy (Tiền đạo ghi nhiều bàn nhất) và HLV xuất sắc nhất cũng sẽ được trao.