Luis Diaz lập cú đúp và bị đuổi, Bayern hạ PSG trong trận cầu nghẹt thở

Luis Diaz tỏa sáng với cú đúp bàn thắng nhưng cũng nhận thẻ đỏ ngay trước giờ nghỉ, trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Paris Saint-Germain (PSG) tại UEFA Champions League. Kết quả này không chỉ khẳng định sức mạnh của “Hùm xám” mà còn chặn đứng chuỗi trận bất bại dài nhất của Les Parisiens ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Đội khách chỉ mất bốn phút để xuyên thủng hàng phòng ngự PSG. Từ một pha phản công nhanh, Diaz dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn sau khi vượt qua sự truy cản của Marquinhos, sau khi cú sút đầu tiên của Michael Olise bị cản phá. Không lâu sau, đường chuyền sai của Bradley Barcola tạo cơ hội để Aleksandar Pavlovic dứt điểm, nhưng bóng chạm Willian Pacho rồi bật ra.

Diaz ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn vào lưới PSG (Ảnh: Getty).

Phút 22, Ousmane Dembele đỡ bóng bằng ngực từ đường chuyền của Fabian Ruiz và dứt điểm tung lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Nỗi thất vọng càng tăng khi Dembele phải rời sân vì chấn thương chỉ ba phút sau đó. Barcola có cơ hội đối mặt với Manuel Neuer nhưng không thể đánh bại thủ thành người Đức, trong khi cú sút của Gnabry chạm cả hai cột dọc đầy tiếc nuối.

Phút 32, Diaz tiếp tục tỏa sáng khi cướp bóng từ chân Marquinhos rồi dứt điểm tung lưới, nhân đôi cách biệt cho Bayern Munich. Sau hai bàn thua, khả năng phòng thủ của đội chủ nhà không được cải thiện, họ tiếp tục đối mặt với nguy cơ phải nhận thêm bàn thua.

Josip Stanisis bị từ chối bàn thắng vì việt vị, còn cú sút của Joshua Kimmich đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, ngay trước giờ nghỉ, Diaz tự làm hỏng 45 phút xuất sắc của mình khi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng thô bạo với Achraf Hakimi, khiến hậu vệ người Maroc phải rời sân do chấn thương.

PSG không tận dụng được lợi thế hơn người trong hiệp hai (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, Neuer nhận thẻ vàng vì câu giờ khi Bayern Munich cố gắng làm chậm nhịp độ trận đấu. PSG kiên nhẫn tấn công nhưng Barcola lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn từ đường chuyền của Nuno Mendes. Vitinha đột phá dũng mãnh rồi chuyền cho Khvicha Kvaratskhelia dứt điểm, song cú sút bị cản phá. Sau nhiều nỗ lực, Les Parisiens cũng có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 74, khi Joao Neves đột phá vào vòng cấm và dứt điểm chính xác sau đường chuyền của Lee Kang In.

PSG tiếp tục dồn ép trong những phút cuối, nhưng Neuer xuất sắc cản phá cú sút cận thành của Warren Zaire-Emery. Neves và Lee Kang In cũng đã có những cơ hội để gỡ hòa cho đội chủ nhà, song Jonathan Tah với những pha vào bóng quyết đoán đã giúp Bayern Munich bảo toàn lợi thế.

Chiến thắng này giúp Bayern Munich kéo dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường mùa này lên con số 16, vươn lên dẫn đầu bảng Champions League và chấm dứt mạch 8 trận bất bại của PSG.