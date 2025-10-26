Bayern Munich thắng 13 trận liên tiếp, PSG lấy lại ngôi đầu bảng Ligue 1

Ở trận đấu trên sân Borussia Park tại vòng 8 Bundesliga, Monchengladbach phải chơi với 10 cầu thủ từ phút 19 khi trọng tài phạt hậu vệ Jens Castrop thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng nguy hiểm đối với Luis Diaz.

Bayern Munich được đánh giá cao hơn đối thủ, giành lợi thế ngay từ đầu trận đấu (Ảnh: Getty).

Dù phải chơi thiếu người, đội chủ nhà vẫn kiên cường chống đỡ thành công hàng chục pha dứt điểm của “Hùm xám” để duy trì tỷ số 0-0 đến hết hiệp một.

Phải đến phút 64, thế quân bình của trận đấu mới bị phá vỡ. Tiền vệ Joshua Kimmich đã tỏa sáng với cú dứt điểm chuẩn xác giữa vòng cấm, mang về bàn mở tỷ số cho Bayern. Sau bàn thắng giải tỏa tâm lý này, đội chủ nhà tấn công hiệu quả hơn hẳn.

Chỉ 5 phút sau, cách biệt được nhân đôi khi Michael Olise chọc khe tinh tế, tạo điều kiện cho Raphael Guerreiro thoát xuống, đánh bại thủ môn đối phương. Đáng chú ý nhất chính là siêu phẩm ở phút 81 của Lennart Karl.

Tiền vệ sinh năm 2008 đã thể hiện sự tự tin đáng kinh ngạc khi đi bóng từ cánh trái, xâm nhập trung lộ rồi tung cú sút xa quyết đoán từ cự ly 19m. Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng đậm 3-0 cho Bayern Munich.

Bàn thắng vào lưới Monchengladbach là tuyệt phẩm thứ hai liên tiếp của Lennart Karl. Trước đó, ở lượt ba vòng bảng Champions League hôm 22/10, tiền đạo cánh 17 tuổi người Đức cũng đã tạo ra một khoảnh khắc thiên tài khi đi bóng từ giữa sân rồi tung cú sút từ cự ly 18m, mở tỷ số ở trận thắng Club Brugge 4-0.

Karl lập siêu phẩm sút xa sau đúng 5 phút vào sân (Ảnh: Getty).

Bayern Munich đang có một khởi đầu mùa giải không thể hoàn hảo hơn với chuỗi 13 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Bắt đầu từ trận tranh Siêu cúp Đức với Stuttgart (thắng 2-1), đoàn quân của HLV Vincent Kompany chưa hề hòa hay thua trận nào từ Champions League, Cúp quốc gia Đức cho đến Bundesliga.

Với thành tích này, Bayern Munich đã chính thức cân bằng kỷ lục do AC Milan của Fabio Capello lập nên vào mùa giải 1992-93, trở thành đội thứ hai trong lịch sử 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1) thắng liên tiếp 13 trận ngay từ đầu mùa.

Trong khi đó tại nước Pháp, cú đúp của Achraf Hakimi cùng bàn thắng muộn của Desire Doue giúp nhà đương kim vô địch Paris Saint Germain (PSG) đánh bại Brest, qua đó trở lại ngôi đầu bảng Ligue 1 sau vòng 9.

Achraf Hakimi đã có pha lập công đầu tiên trong mùa giải khi anh dứt điểm một chạm chuẩn xác từ đường chuyền bổng tinh tế của Vitinha, mở tỷ số trận đấu.

Ngay trước giờ nghỉ, hậu vệ cánh người Morocco tiếp tục tỏa sáng, hoàn tất cú đúp bằng một cú sút uy lực tung nóc lưới trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho PSG.

Hakimi giúp PSG giành chiến thắng thuyết phục (Ảnh: Getty).

Sang hiệp hai, HLV Luis Enrique đã tung Quả bóng vàng Ousmane Dembele vào sân, đánh dấu lần đầu tiên tiền đạo này trở lại thi đấu tại Ligue 1 kể từ tháng 8 (sau chấn thương gân kheo).

Dù Dembele không ghi bàn trận này nhưng tài năng trẻ Doue đã ấn định chiến thắng 3-0 cho PSG bằng pha dứt điểm chính xác ở phút bù giờ. Với 3 điểm có được, PSG đã trở lại ngôi đầu Ligue 1 với 20 điểm. Cùng lúc đó, Marseille nhận thất bại 1-2 trước Lens, khiến đội bóng của Mason Greenwood mất ngôi đầu và tụt xuống vị trí thứ ba, xếp sau Lens.