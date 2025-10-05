Phút cuối định mệnh, Liverpool gục ngã trước Chelsea

Ở trận cầu tâm điểm của vòng 7 Ngoại hạng Anh 2025-26 diễn ra vào đêm 4/10, Liverpool đã để thua 1-2 trên sân của Chelsea. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sau khi thắng liên tiếp 5 trận đầu mùa giải, đồng thời là trận thua thứ ba liên tiếp tính cho tất cả các mặt trận.

Chiến dịch bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh của Liverpool tiếp tục gặp khó khăn, và những sai lầm của họ một lần nữa bị phơi bày ngay từ những phút đầu trận đấu tại Stamford Bridge. Một pha xử lý lỏng lẻo ở hàng tiền vệ ở phút thứ 14 đã tạo điều kiện cho Moises Caicedo có khoảng trống bên ngoài vòng cấm, tiền vệ này đã trừng phạt đối thủ một cách tàn nhẫn bằng cú sút đẹp mắt từ khoảng cách 25 mét vào góc cao khung thành, mở tỷ số trận đấu.

Cú sút xa đẹp mắt của Caicedo đã mang về bàn mở tỷ số cho Chelsea (Ảnh: Getty).

Đoàn quân của Arne Slot suýt chút nữa đã có câu trả lời ngay lập tức thông qua Dominik Szoboszlai. Sau pha phối hợp cánh gọn gàng của Cody Gakpo, bóng được đưa vào lưới cho cầu thủ người Hungary đang ở vị trí không bị kèm, nhưng pha cản phá dũng cảm của Benoit Badiashile đã từ chối một bàn thắng tưởng chừng như chắc chắn cho đội khách.

Những pha không chiến mạnh mẽ của Chelsea đã gây khó khăn cho Liverpool, đội bóng dù có những khoảnh khắc bùng nổ nhưng lại phung phí cơ hội một cách bất thường ở khu vực 1/3 sân đối phương. Điển hình là Milos Kerkez, người chỉ cần chuyền ngang cho Mo Salah đệm bóng trong vòng cấm, nhưng bằng cách nào đó lại đưa bóng đến chân Marc Cucurella.

Thực tế, đội khách có lẽ nên tự thấy may mắn khi bước vào giờ nghỉ chỉ với một bàn thua, bởi 7 phút trước khi hiệp một kết thúc, cú sút của Alejandro Garnacho từ rìa vòng cấm đã đi chệch cột dọc trong gang tấc trong khi thủ thành của Liverpool chôn chân đứng nhìn.

Sau khi chứng kiến đủ áp lực từ hiệp một, HLV Slot quyết định tung Florian Wirtz vào sân ngay đầu hiệp hai để tạo đà tấn công cho đội nhà. Quyết định này gần như đã mang lại hiệu quả ngay lập tức khi Wirtz chuyền bóng cho Salah trong vòng cấm chỉ 20 giây sau khi bắt đầu hiệp hai, nhưng cú sút chân phải của cầu thủ người Ai Cập lại đi chệch cột dọc.

Tuy nhiên, Liverpool cuối cùng đã phá vỡ hàng phòng ngự của Chelsea ở phút thi đấu thứ 63. Đường chuyền của Szoboszlai đã bị Alexander Isak cản phá thành công, nhưng trước khi cầu thủ trị giá 125 triệu bảng của Liverpool kịp tung cú sút, Gakpo đã lao vào và tung cú sút sấm sét vào lưới, san bằng tỷ số trận đấu.

Gakpo ăn mừng sau khi làm tung lưới Chelsea (Ảnh: Getty).

Chelsea mất hai trung vệ đá chính vì chấn thương đã trao thế chủ động cho Liverpool trong những phút cuối, nhưng thực tế The Blues mới là đội có nhiều khả năng giành trọn ba điểm hơn. Jamie Gittens, Caicedo và Estevao đều buộc thủ thành Giorgi Mamardashvili phải thực hiện những pha cản phá xuất sắc trong 10 phút cuối, nhưng những pha cản phá đó chỉ là những sự cứu vãn tạm thời.

The Blues tiếp tục thăm dò cho đến tận những phút cuối cùng, và nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng trong những phút bù giờ thứ 6 khi Estevao băng vào ở cột dọc xa để đón đường chuyền của Cucurella và đệm bóng gọn gàng nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng muộn của Estevao đã giúp Chelsea giành trọn 3 điểm, đồng thời giáng một đòn chí mạng vào Liverpool, sau khi nhà đương kim vô địch đã tạo ra rất nhiều màn trình diễn xuất sắc vào những phút cuối trận đầu mùa giải.