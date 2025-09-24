Liverpool, Chelsea vất vả giành vé đi tiếp tại Cúp Liên đoàn Anh

Liverpool thắng nghẹt thở Southampton

Rạng sáng 24/9 (giờ Việt Nam), Liverpool vượt qua Southampton với tỷ số 2-1 trên sân Anfield để giành quyền đi tiếp vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Trận đấu chứng kiến màn tỏa sáng của tân binh Alexander Isak và pha lập công quyết định của Hugo Ekitike, dù tiền đạo người Pháp phải rời sân sớm vì thẻ đỏ.

HLV Arne Slot thực hiện tới 11 sự thay đổi trong đội hình so với Premier League cuối tuần trước, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và tân binh. Đội hình mới của Liverpool không thực sự vượt trội trước Southampton, thậm chí đội khách đã khá thiếu may mắn khi không thể ghi bàn mở tỷ số sau một loạt các cơ hội được tạo ra.

Chiesa thi đấu năng nổ khi được trao cơ hội đá chính (Ảnh: Getty).

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 43 khi thế cân bằng được phá vỡ. Federico Chiesa đã cướp được đường chuyền của thủ thành đội khách trong vòng cấm địa, anh chuyền bóng để Alexander Isak sút tung lưới Southampton để ghi bàn đầu tiên trong màu áo “Lữ đoàn đỏ”.

Sang hiệp hai, Southampton vùng lên và khiến hàng thủ Liverpool lúng túng. Phút 76, từ một quả phạt góc, Wataru Endo đánh đầu phá trượt bóng, tạo điều kiện cho Shea Charles nhanh chân dứt điểm tung lưới thủ môn Kelleher, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Phút 85, Hugo Ekitike phối hợp cùng Chiesa trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, giúp Liverpool tái lập thế dẫn trước. Tuy nhiên, tiền đạo này lại cởi áo ăn mừng, khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ngay sau đó.

Ekitike bị đuổi sau khi cởi áo ăn mừng (Ảnh: Getty).

Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn bảo toàn tỷ số 2-1 để tiến vào vòng 4 Cúp Liên đoàn. Trận đấu này không chỉ đánh dấu bàn thắng đầu tiên của Isak cho đội bóng, mà còn cho thấy chiều sâu đội hình mà HLV Arne Slot đang xây dựng. Tuy vậy, sự thiếu tập trung nơi hàng thủ và chiếc thẻ đỏ đáng tiếc của Ekitike vẫn là những vấn đề The Kop cần khắc phục trong hành trình sắp tới.

Chelsea vất vả đánh bại đội bóng hạng 3 Lincoln

Chelsea đã tránh được một cú sốc lớn tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh khi ngược dòng đánh bại Lincoln City 2-1 ngay trên sân LNER Stadium rạng sáng 24/9. Dù tung ra đội hình xoay tua với nhiều gương mặt dự bị, đội bóng của HLV Enzo Maresca đã trải qua 45 phút đầu đầy khó khăn trước sự tự tin và quyết tâm của đội chủ nhà.

Lincoln bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 42, khi Enzo Fernandez chuyền hỏng trong một pha bóng cố định để Ivan Varfolomeyev cướp bóng, tạo điều kiện cho Rob Street thoát xuống dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Filip Jorgensen. Hiệp một khép lại mà Chelsea không có nổi một cú sút trúng khung thành, trong khi Lincoln liên tục gây áp lực bằng các pha ném biên dài, bóng bổng và những tình huống cố định khó chịu.

Lincoln thi đấu tự tin trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, Chelsea lột xác hoàn toàn. Chỉ vài phút sau giờ nghỉ, Tyrique George tỏa sáng với cú sút đẹp mắt từ khoảng 25 mét, ghi bàn thắng gỡ hòa đầy cảm hứng. Không lâu sau, chính George kiến tạo để Facundo Buonanotte đột phá qua hàng thủ Lincoln rồi ghi bàn đầu tiên cho Chelsea, hoàn tất cú ngược dòng 2-1.

Khoảng thời gian còn lại, Chelsea chủ động kiểm soát thế trận dù vẫn để Lincoln có những tình huống lên bóng nguy hiểm. Thủ môn Jorgensen của đội khách có vài pha xử lý thiếu an toàn, song Lincoln không thể tận dụng để tìm bàn gỡ. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng 2-1 và tiến vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh.