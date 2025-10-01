Liverpool bất ngờ thua trận thứ hai liên tiếp, CĐV vô cùng phẫn nộ

Cách đây vài ngày, Liverpool đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước Crystal Palace ở giải Ngoại hạng Anh. Đó là trận thua đầu tiên của The Kop ở mùa giải này sau chuỗi 7 trận chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường từ đầu giải.

Osimhen ghi bàn duy nhất giúp Galatasaray hạ gục Liverpool (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, Liverpool không thể gượng dậy sau thất bại ấy. Trong chuyến làm khách tới sân RAMS Park của Galasararay tại Champions League vào đêm qua, thầy trò HLV Arne Slot tiếp tục hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, HLV Arne Slot đã để hai ngôi sao Mohamed Salah và Alexander Isak ngồi dự bị. Bộ ba tấn công được ông thầy người Hà Lan sử dụng là Cody Gakpo, Florian Wirtz và Hugo Ekitike.

Tuy nhiên, khi hàng công của Liverpool chưa thể tạo ra sự khác biệt thì họ đã sớm bị dội gáo nước lạnh. Phút 16, Szoboszlai phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho đội chủ nhà Galatasaray hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Osimhen đã kết thúc thành công, mở tỷ số cho Galatasaray.

Trong thời gian còn lại hiệp 1, cả Liverpool và Galatasaray đã tạo ra một vài cơ hội về phía khung thành của nhau nhưng họ đều không thể tận dụng thành công.

Ngôi sao được kỳ vọng của Liverpool, Florian Wirtz, tiếp tục có trận đấu thất vọng. Anh không thể tạo dấu ấn, mà mất hút trong khối phòng ngự của Galatasaray.

Đầu hiệp 2, Liverpool còn chịu tổn thất khi thủ thành Alisson dính chấn thương. Sau đó, tới phút 62, HLV Arne Slot đã quyết định tung Salah và Isak vào sân nhằm thay đổi tình hình. Tuy nhiên, thế trận tấn công của The Kop không thay đổi nhiều.

Liverpool gây thất vọng khi thua trận thứ hai liên tiếp (Ảnh: Getty).

Kịch tính lên cao ở phút 89, khi trọng tài ban đầu cho Liverpool hưởng phạt đền nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã từ chối bàn thắng này. Chung cuộc, Galatasaray đã giành chiến thắng 1-0.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên (CĐV) Liverpool vô cùng bức xúc khi chứng kiến đội nhà thua trận thứ hai liên tiếp. Một người bình luận: “Tôi chán ngấy với Konate rồi”. Người khác tiếp lời: “Leoni sẽ đá chính ở mọi trận đấu nếu anh ấy không bị chấn thương. Konate ở thời điểm hiện tại chỉ ngang ngửa trình độ của Lorven”.

Người tiếp theo viết: “Tôi lo lắng về hệ thống của Liverpool khi có bóng và không có bóng. Tôi lo lắng khi Konate thi đấu quá tệ. Thực sự bực bội khi xem Liverpool thi đấu trận đấu này”.

Người thứ 4 bình luận: “Đội bóng cần phải sớm thức tỉnh. Nếu những người mới không thể tạo ra sự khác biệt, chúng ta nên trở lại với những điều cơ bản ở mùa giải trước. Đội bóng không tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại liên tục bỏ lỡ. Không thể chấp nhận được”.

Đội hình xuất phát:

Galatasaray: Cakir, Singo, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Lemina, Torreira, Gundogan, Akgun, Osimhen, Yilmaz

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Wirtz, Ekitike, Gakpo