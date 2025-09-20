Đánh bại Everton, Liverpool nối dài mạch toàn thắng

Thành công của Liverpool mùa này thường đến từ những bàn thắng muộn, nhưng trong trận derby Merseyside vào tối 20/9, họ đã chủ động tìm kiếm lợi thế sớm. The Kop khởi đầu tích cực tại Anfield với bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 12 khi Mohamed Salah chuyền bóng tinh tế cho Ryan Gravenberch. Cầu thủ người Hà Lan vung chân dứt điểm một chạm, bóng vượt qua thủ thành Jordan Pickford đi vào góc lưới.

Liverpool vẫn duy trì áp lực tấn công mạnh mẽ sau khi có bàn mở tỷ số, lẽ ra họ đã có thể nhân đôi cách biệt chỉ sau vài phút sau đó. Salah, kiến trúc sư của bàn thắng đầu tiên, suýt chút nữa đã ghi tên mình lên bảng tỷ số khi cú sút từ rìa vòng cấm của anh đưa bóng vọt xà ngang trong gang tấc.

Gravenberch ăn mừng cùng Salah sau khi Liverpool có bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Everton có rất ít cơ hội trong hiệp một, nhưng Kiernan Dewsbury-Hall đã bỏ lỡ một cơ hội tốt sau pha phối hợp ấn tượng của Jack Grealish. Tân binh mùa hè của Toffees gần như ngay lập tức phải đỏ mặt khi pha tấn công tiếp theo của Liverpool mang về bàn thắng thứ hai.

Phút 29, Gravenberch một lần nữa đóng vai trò quan trọng, lần này là người kiến tạo, anh chuyền bóng hoàn hảo cho Hugo Ekitike để cầu thủ người Pháp dễ dàng sút bóng vượt qua Pickford nâng tỷ số lên 2-0.

Các học trò của Arne Slot suýt chút nữa đã tự làm khó mình trước giờ nghỉ khi đường chuyền sai của Alisson bị Iliman Ndiaye chớp lấy. Tuyển thủ Senegal tạt bóng cho Beto, nhưng tiền đạo của Everton chỉ có thể đưa bóng đi chệch khung thành, khiến cổ động viên đội chủ nhà thở phào nhẹ nhõm.

Dù dẫn trước hai bàn, Liverpool vẫn thể hiện sự lo lắng và thường xuyên để mất bóng sau giờ nghỉ. Sự thiếu tập trung này đã bị đội khách trừng phạt ngay sau khi bước vào hiệp hai không lâu. Phút 58, Everton rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ cú sút hiểm hóc của Idrissa Gana Gueye đưa bóng vào góc xa khung thành sau đường chuyền chuẩn xác của Ndiaye.

Gueye ăn mừng sau khi giúp Everton rút ngắn tỷ số trước Liverpool (Ảnh: Getty).

Thế trận giằng co sau bàn thắng của đội khách, với cơ hội chia đều cho cả hai đội. Everton phải cảm ơn màn trình diễn xuất sắc của Grealish trong việc hỗ trợ phòng ngự, tiền đạo người Anh giúp đội khách đứng vững trong những phút cuối cùng bằng pha cản phá cú đánh đầu của Ibrahima Konate ngay trên vạch vôi.

Đội quân của David Moyes tiếp tục dồn ép và chứng tỏ sức mạnh trong 10 phút cuối, nhưng việc thiếu đi sự sắc bén rõ rệt đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Dù đôi lúc căng thẳng, Liverpool vẫn không gặp khó khăn khi giành chiến thắng thứ 18 trong 29 trận đối đầu gần nhất, nới rộng khoảng cách dẫn đầu bảng xếp hạng trước khi các đối thủ còn lại ra sân.

Thất bại này đã chấm dứt chuỗi 4 trận bất bại của Everton và đồng nghĩa với việc danh hiệu vô địch một lần nữa thuộc về nửa đỏ vùng Merseyside.