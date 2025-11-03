"Người thừa" của Man Utd khiến cả châu Âu ngỡ ngàng

Antony lập cú đúp ấn tượng tại La Liga

Cầu thủ chạy cánh người Brazil, Antony, đã có màn trình diễn chói sáng khi ghi hai bàn thắng cho Real Betis trong chiến thắng 3-0 trước Mallorca tại La Liga. Bàn thắng đầu tiên đến từ một pha phối hợp bật tường sắc bén, kết thúc bằng cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Bàn thắng thứ hai là một pha đột phá từ cánh phải, sau đó là cú sút xoáy đẹp mắt vào góc xa khung thành.

Antony gia nhập Man Utd với mức giá 81 triệu bảng Anh (107 triệu USD) vào năm 2022, nhưng anh đã gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ đỉnh cao tại Old Trafford. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển đến Betis theo dạng cho mượn vào tháng 1, anh nhanh chóng hòa nhập và đóng góp quan trọng, giúp đội bóng Tây Ban Nha lọt vào chung kết UEFA Conference League.

Antony nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng của Betis (Ảnh: Getty).

Chiến thắng trước Mallorca giúp Betis chiếm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và chính thức gia nhập cuộc đua giành vé dự Champions League.

Dù ghi dấu ấn với hai bàn thắng và một pha kiến tạo, Antony vẫn không giấu được sự tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick. "Tôi rất hài lòng với hai bàn thắng và một pha kiến tạo, nhưng thật đáng tiếc khi bàn thắng thứ ba lại không đến. Tôi đã có khoảng trống và kiểm soát bóng, nhưng thủ môn đối phương đã làm rất tốt", Antony chia sẻ với Mundo Deportivo.

Màn trình diễn trước Mallorca được đánh giá là hay nhất của Antony trong mùa giải này. Cầu thủ người Brazil đã đóng vai trò then chốt trong cả ba bàn thắng của Betis, thể hiện tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội bóng. Điều này có thể khiến Man Utd có chút tiếc nuối khi họ chỉ kiếm được 21 triệu bảng Anh từ việc bán Antony cho Betis vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng sau quá trình đàm phán mệt mỏi kéo dài suốt cả mùa hè.

Giới truyền thông Tây Ban Nha không tiếc lời ca ngợi Antony. Tờ AS viết rằng anh đã "khiến mọi người choáng ngợp" với màn trình diễn của mình. "Chất lượng của anh ấy là vô cùng quan trọng, đó là lý do tại sao Betis đã đầu tư đáng kể vào Antony trong mùa hè này", AS nhận định.

Tờ báo này cũng phân tích chi tiết về màn trình diễn của Antony: "Antony gây áp lực từ hai cánh trước khi đột phá vào trong, phối hợp với Cucho và Bellerin hai lần, tạo nên hai cú sút rất khác nhau: một cú sút thấp và một cú sút xoáy vào góc xa khung thành. Như thể điều đó chưa đủ, anh ấy còn kiến tạo cho bàn thắng thứ ba bằng đường chuyền chính xác tới Abde".

Với hai bàn thắng vừa qua, Antony đã cân bằng thành tích ghi bàn của mình tại Man Utd chỉ sau vài trận đấu cho Betis. Cầu thủ người Brazil thi đấu 62 trận tại Ngoại hạng Anh trong màu áo của Man Utd và ghi được 5 bàn, anh ghi được số bàn thắng tương tự chỉ sau 17 trận cho Betis.

Onana tỏa sáng trong trận Derby Istanbul

Onana đã giữ sạch lưới 4 trận sau 7 trận ra sân cho Trabzonspor (Ảnh: Getty).

Thủ môn Andre Onana, một cầu thủ đắt giá khác của "Quỷ đỏ" cũng đã chật vật tìm lại phong độ ở Anh. Tuy nhiên, phong độ của Onana thay đổi mạnh mẽ kể từ khi chuyển sang thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối tuần qua, Anh giúp Trabzonspor giành trận hòa không bàn thắng trong trận derby Istanbul với Galatasaray.

Onana đã cản phá thành công cả 6 cú sút trúng đích của Galatasaray, bao gồm một pha cứu thua xuất thần ở phút cuối cùng, mang về một điểm quý giá cho câu lạc bộ mới của mình. Đáng chú ý, Onana là thủ môn đầu tiên của Trabzonspor giữ sạch lưới trên sân Ali Sami Yen của Galatasaray sau 9 năm.

Thủ môn người Cameroon đang được Man Utd cho Trabzonspor mượn. Theo nguồn tin từ ESPN, không có điều khoản nào cho phép Trabzonspor biến vụ chuyển nhượng này thành vĩnh viễn, điều đó có nghĩa là Onana có thể sẽ trở lại Old Trafford sau mùa giải hiện tại.

Khi còn khoác áo Man Utd, Onana thường xuyên bị chỉ trích nặng nề vì những sai lầm. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ lại trở thành mảnh đất lành với thủ môn người Cameroon. Onana giữ sạch lưới 4 trận sau 7 lần ra sân cho Trabzonspor, giúp đội bóng của anh có 4 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 1 trận. Trabzonspor đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Super Lig, kém đội đầu bảng Galatasaray 5 điểm.