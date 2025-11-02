Phản ứng của HLV Amorim khi Man Utd nhọc nhằn cầm hoà Nottingham Forest

"Trước đây, nếu chúng tôi có 5 phút tệ hại như thế này và để thủng lưới hai bàn, chúng tôi sẽ không thể gượng dậy. Hôm nay lại là một cảm giác khác", HLV Amorim bày tỏ sau trận hoà 2-2 giữa Man Utd và Nottingham Forest ở vòng 10 Premier League diễn ra trên sân City Ground vào tối 1/11.

Phản ứng của HLV Amorim khi chứng kiến đội nhà để thủng lưới 2 bàn liên tiếp ngay đầu hiệp 2 (Ảnh: Reuters).

Sau 3 vòng đấu liên tiếp giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Amorim thể hiện sự tự tin khi chơi tấn công mạnh mẽ và có bàn mở tỷ số trước ở hiệp 1 nhờ pha lập công của tiền vệ Casemiro ở phút 34.

Bất ngờ xảy ra khi hiệp 2 vừa mới diễn ra được 5 phút, đội khách đã phải nhận 2 bàn thua liên tiếp. Phút 48, Morgan Gibbs-White đánh đầu gỡ hòa từ đường chuyền của Ryan Yates, ngay sau đó Nicolo Savona tận dụng pha kèm người lỏng lẻo của đội khách để nâng tỉ số lên 2-1, khiến khán đài sân City Ground bùng nổ.

Man Utd tỏ ra bế tắc trong thời gian dài của hiệp 2, nhưng Amad Diallo đã toả sáng ở phút 81 khi tung cú vô lê chân trái tung nóc lưới Nottingham Forest để giành lại 1 điểm cho đội nhà.

"Man Utd đã mất kiểm soát trận đấu trong 5 phút. Nhưng tôi cảm thấy các cầu thủ đã cố gắng, thực sự cố gắng. Họ đã cố gắng trong tuần và hôm nay cũng vậy.

Chúng tôi có cảm giác rằng nếu không thể thắng, ít nhất chúng tôi cũng sẽ không thua. Đó là cảm giác mà một đội bóng lớn đôi khi phải có. Mùa trước chúng tôi đã thua trận đấu đó với cách biệt nhiều hơn.

Man Utd cần phải nỗ lực để mang lại điều tương tự trên sân khách như trên sân nhà. Chúng tôi đang tiến bộ. Mọi người đều thấy điều đó. Cách chúng tôi gây sức ép, sự khẩn trương trong một số tình huống, tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt hơn vào chủ nhật tuần trước. Chúng tôi cần phải như vậy trong mọi trận đấu", HLV Amorim bày tỏ.

Cú vô-lê tuyệt đẹp của Amad Diallo đã mang về cho Man Utd một điểm trước Nottingham Forest (Ảnh: Reuters).

Tiền đạo Amad Diallo cũng chia sẻ sau khi có siêu phẩm mang về bàn gỡ hoà 2-2 cho đội nhà: "Thi đấu với Nottingham Forest luôn khó khăn. Chúng tôi muốn thắng trận này sau ba trận liên tiếp. Chúng tôi hơi thất vọng vì chỉ giành được một điểm. Nhưng chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ trận này.

Tôi nghĩ chúng tôi hiện đang rất tự tin. Chúng tôi tin tưởng vào HLV và hệ thống. Mọi người đều đang tập trung. Chúng tôi đang tập luyện để đạt phong độ tốt nhất. Man Utd đã có 3 chiến thắng liên tiếp và muốn giành chiến thắng thứ tư. Nhưng chúng tôi đã không gặp may", Amad Diallo khẳng định.