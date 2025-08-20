FPT Play chiếu độc quyền 3 giải lớn trong hệ thống PPA Pickleball Tour Asia 2025

PPA Tour không phải một cái tên xa lạ với người hâm mộ pickleball. Đây là một trong những sân chơi pickleball lớn và lâu đời nhất của Hiệp hội Pickleball Chuyên nghiệp (PPA). Sau nhiều năm diễn ra chủ yếu tại Mỹ, hệ thống giải PPA Tour sẽ mở rộng sang thị trường châu Á với tên gọi PPA Tour Asia.

Bước ngoặt của pickleball châu Á

Hệ thống PPA Tour Asia 2025 bao gồm các giải đấu thuộc ba cấp độ: Slam, Cup và Open. Cấp độ Slam dành cho các vận động viên hàng đầu thế giới. Cấp độ Cup là đấu trường của các tay vợt chuyên nghiệp và cấp độ Open là sân chơi của tay vợt tài năng tại địa phương. Điểm tích lũy và tổng giá trị giải thưởng ở mỗi cấp độ cũng dao động từ 50.000 USD - 1.000 điểm đến 1 triệu USD - 2.000 điểm.

Điểm số từ các giải đấu hệ thống PPA Tour Asia 2025 sẽ được tính vào một bảng xếp hạng riêng - nơi các vận động viên cạnh tranh cho danh hiệu số 1 châu lục. Theo UPA Asia - đơn vị tổ chức giải, cấu trúc giải này mang đến cơ hội tham dự tối đa cho các vận động viên, thông qua đó khuếch trương sức ảnh hưởng của bộ môn tại các quốc gia khu vực.

PPA Tour Asia 2025 đã khởi động từ đầu tháng 7 với chặng đầu tiên tại Kuala Lumpur (Malaysia). Giải sẽ tiếp tục diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản), TPHCM (Việt Nam) và quay trở lại Malaysia vào giữa tháng 10 năm nay. Chuỗi giải đấu này dự kiến quy tụ nhiều tay vợt mạnh, đáng chú ý như Trịnh Linh Giang, Wong Hong Kit, Yufei Long và Nicola Schoeman…

Wong Hong Kit đặt mục tiêu giành Triple Crown trên sân nhà (Ảnh: PPA Tour Asia Hong Kong Open 2025).

3 chặng quan trọng gồm Hong Kong Open (21 - 24/8), Sansan Fukuoka Open (26 - 31/8) và Malaysia Cup (9 - 12/10) sẽ được FPT Play truyền hình trực tiếp và độc quyền trên các nền tảng trực thuộc.

Niềm hy vọng Trịnh Linh Giang

Sau chiến thắng ấn tượng tại Panas Malaysia Open - giải đấu khai mạc PPA Tour Asia 2025, Trịnh Linh Giang đang giữ vị trí top 1 nội dung đơn nam trên bảng xếp hạng châu lục. Anh tích lũy được 1.000 điểm, vượt qua 2 đối thủ mạnh là Vanshik Kapadia (800 điểm) và Wong Hong Kit (600 điểm).

Trịnh Linh Giang đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pickleball châu Á (Ảnh: UPA).

Trong giải Hong Kong Open sắp tới, Trịnh Linh Giang là được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng. Anh có lịch đấu tương đối thuận lợi vì không chung nhánh đấu với các đối thủ mạnh. Nếu khởi đầu suôn sẻ, Trịnh Linh Giang có khả năng sẽ tiến đến chung kết và giành thêm 1.000 điểm tích lũy từ giải đấu này.

Pickleball Việt Nam tham dự Hong Kong Open nói riêng và PPA Tour Asia 2025 nói chung ở nhiều nội dung, từ đơn nam, đơn nữ cho tới đôi nam và đôi nữ. Các tay vợt khác như Lý Hoàng Nam, Lê Xuân Đức, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi và Sophia Trần Phương Anh… đều có khả năng tạo bất ngờ, đặc biệt ở các vòng đầu nếu tận dụng tốt lợi thế tốc độ và khả năng điều bóng.

Sau kỳ huấn luyện tại UPA Trailblazers Asia (Mỹ), Sophia Trần Phương Anh sẽ quay lại PPA Tour Asia 2025 với phong độ đỉnh cao (Ảnh: UPA).

Trong nhiều năm trở lại đây, nhiều nước tại châu Á, trong có có Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn này. Chỉ tính riêng trong năm 2024, UPA cho biết pickleball Việt Nam đã tăng trưởng hơn 152%, với hơn 16 triệu người chơi thường xuyên ra sân.

